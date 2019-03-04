2019-03-04T13:40:31+03:00
Общество

Жители Ульяновска всем двором вытаскивали из снега застрявшую "скорую" с пациентом

Дороги были почти не чищены, вот спецавтомобиль и не сумел выехать [видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Машина застряла в сугробе и вытащить ее оказалось непросто.Машина застряла в сугробе и вытащить ее оказалось непросто.Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Вечером 2 марта в Ульяновске в одном из дворов по улице 9 мая едва не случилось ЧП. На вызов к пациенту приехал реанимобиль. По словам очевидцев, его смогли доставить в машину и на этом все. "Скорая" после нескольких попыток увезти человека в больницу наглухо застряла в снегу.

Жители Ульяновска всем двором вытаскивали из снега застрявшую "скорую" с пациентом..соцсети

- Реанимацию пытается вытащить легковая машина. В итоге вытаскивали всем двором. Трактор чистил снег только в начале зимы. Получается человеческая жизнь зависит от коммунальщиков, которые не выполняют свою работу? Куда смотрят, ответственные за это люди? - задался вопросом интернет-пользователь, выложивший видео со "скорой" в интернет.

На видео видно, как легковой автомобиль пытается вызволить реанимобиль из снежного плена. Вот только сделать это оказалось непросто. Вес и габариты "скорой" заметно больше. Тогда на помощь и пришли жильцы дома, которые руками помогли вытолкать машину из сугроба.

По словам местных жителей, дороги действительно не чищены. Все звонки в администрацию оказались тщетными. В комментариях под видео со "скорой" в соцсетях горожанам советуют обратиться в прокуратуру.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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