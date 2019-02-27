2019-02-27T11:14:04+03:00
Дом. Семья

Тигренок Луна, которого изъяли вместе с наркотиками, переедет в Казань

Соответствующее распоряжение дал президент Татарстана Рустам Минниханов [видео]
Алина ГАБДУЛИНА
Поделиться:
Фото: скриншотФото: скриншот
Изменить размер текста:

Тигренок по кличке Луна, который был изъят в Набережных Челнах вместе с наркотиками отправится в путешествие. Напомним, полицейские накрыли в местном благотворительном фонде подпольную лабораторию. Судьбу маленького хищника в итоге решил президент Татарстана Рустам Минниханов - Луну перевезут в Казань.

В Татарстане полицейские накрыли в благотворительном фонде лабораторию и вместе с наркотиками изъяли живого тигренка.

Так, трехмесячный тигренок поменявший место жительства с отдела полиции на зоопарк при конно-спортивной школе "Тулпар" в тех же Набережных Челнах получит новую "прописку" уже в Казанском зооботаническом саду. Известно, что маленький хищник никогда не контактировал с дикой природой.

Читайте лучшие новости от «Комсомольской правды» в Казани – подписывайтесь на наш канал на Яндекс.Дзен

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Президент Татарстана: 46% жителей Казани недовольны качеством медобслуживания
Скоростную автотрассу Москва-Казань все-таки построят: проект уже включен в финплан «Автодора»
В Казани двухлетний ребенок застрял головой в перилах подъезда
Периметр безопасности и перекрытие дорог: в Казани во время WorldSkills-2019 задействуют более 3 600 полицейских
Более чем на сутки в Кировском районе Казани отключат воду
В 2019 году на капремонт детсадов Казани потратят 5 миллиардов рублей
В Казани собака нашла наркотики в кофе для зека
В Казани во время пожара в пятиэтажке эвакуировали 15 человек
В Йошкар-Оле росгвардейцы задержали мужчину, угрожавшему матери убийством
Казань вошла в топ-5 самых театральных городов России
В Казани из горящего частного дома спасли двух пьяных мужчин
В Чувашии председатель сельхозкооператива незаконно продал весь скот по дешевке и загремел в колонию
В Татарстане фермер и ветеринар приговорены к колонии из-за 5 тонн говядины
Минэкономики Татарстана: в январе 2019 года продукты питания подорожали на 4,4%
Жителя Чебоксар аферисты обманули, предложив ему отремонтировать здание ГИБДД
В Чувашии экс-директора Республиканского центра адаптации бездомных приговорили к колонии
По данным на 2018 год, в Казани проживает 1 миллион 251 тысяча человек
В Татарстане бизнесмена будут судить за производство и продажу суррогатного бензина
Татарстанцев предупреждают о тумане и обещают 1 марта сильный ветер
В 2018 году зарплаты жителей Чувашии выросли почти на 10%
В Чебоксарах девять многоэтажек поборются за звание дома образцового содержания и 180 тысяч рублей
В сборную России на зимнюю Универсиаду-2019 попали 25 спортсменов из Татарстана
В 2019 году на благоустройство казанских парков и скверов выделят почти 1,5 миллиарда рублей
В нескольких районах Чувашии может пахнуть газом, но это нормально
В Казани автобус проехался по лежащему мужчине
Неправильные тефтели: в Татарстане посудомойщица и повар, отравившие 89 школьников, приговорены к обязательным работам
"Карьера, как кардиограмма при тахикардии": Бывший вратарь "Рубина" Джанаев интересен аутсайдеру польской Экстраклассы
Президент Татарстана о демографии в республике: «Главное, уговорить женщин»