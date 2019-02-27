Тигренок Луна, которого изъяли вместе с наркотиками, переедет в Казань

Тигренок по кличке Луна, который был изъят в Набережных Челнах вместе с наркотиками отправится в путешествие. Напомним, полицейские накрыли в местном благотворительном фонде подпольную лабораторию. Судьбу маленького хищника в итоге решил президент Татарстана Рустам Минниханов - Луну перевезут в Казань.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/690809" frameborder="0"></iframe> В Татарстане полицейские накрыли в благотворительном фонде лабораторию и вместе с наркотиками изъяли живого тигренка.

Так, трехмесячный тигренок поменявший место жительства с отдела полиции на зоопарк при конно-спортивной школе "Тулпар" в тех же Набережных Челнах получит новую "прописку" уже в Казанском зооботаническом саду. Известно, что маленький хищник никогда не контактировал с дикой природой.

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