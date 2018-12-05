"Скорая" приехала только через полчаса: В Татарстане преподаватель умер, упав в обморок на рабочем месте

1 ноября житель моногорода Иннополис Денис Хлякин отправздновал свой 35-летний юбилей, а 1 декабря скончался в БСМП Казани. Программист попал туда после того, как 30 ноября упал без сознания во время лекции, которую читал в университете Иннополиса.

Супруга Дениса - Светлана, рассказала про события этого вечера и ночи в чате жителей города и журналистам.

- Мы переехали из Краснодара в 2017 году, вместе с двумя маленькими детьми, - вспоминала Светлана. - Мужу предложии хорошие условия, и он согласился на переезд. Город нам понравился, но никто и предположить не мог, чем все обернется.

Женщина ждала дома супруга после лекций, но он позвонил сообщить, что немного задержится. Денис признался жене, что почувствовал недомогание, но беспокоиться не стоит. Спустя некоторое время Светлане позвонили уже студенты и сообщили, что преподаватель упал без сознания и у него судороги. Женщина сразу стала вызывать "скорую".

Особенность Иннополиса в том, что это город-спутник Казани, но находится за Волгой, на расстоянии 40 километров от столицы Татарстана в Верхнеуслонском районе республики. Проживают и работают там 3,2 тысячи человек. Есть своя пожарная часть, есть медицинский центр, в котором новейшая аппаратура, и работает он по графику 24/7. Но нет своей подстанции "скорой помощи". В случае острой необходимости может приехать "скорая" из ЦРБ Верхнего Услона, или Казани.

По утверждению вдовы, к Денису медики приехали только через полчаса. Но полноценный осмотр в больнице сделать не смогли - там нет аппарата УЗИ. Анализ крови показал изменения, и Светлана настояла на том, чтобы мужа перевезли в Казань. К этому времени мужчина сильно ослабел и уже не мог поднять голову.

В БСМП Казани Хлякина сразу отправили в реанимацию - УЗИ показало наличие жидкости в брюшной области. Но спасти отца двух детей не смогли, он скончался под утро 1 декабря. Вскрытие показало, что из-за лопнувшего сосуда кровь поступила в брюшную полость.

Дениса Хлякина похоронили в Краснодаре.

Жители Иннополиса рассказали корреспонденту "КП-Казань" на условиях анонимности, что на ближайшую пятницу, 7 декабря, в городе будет проведено общее собрание жильцов. На повестке дня есть и медицинский вопрос.

- Нам будут объяснять, что необходимо прикрепиться к Верхнеуслонсой ЦРБ, и тогда будет рассмотрен вопрос о создании в Иннополисе подстанции "скорой помощи", - рассказала жительница города Алия (имя изменено, ред). - Создали город, в котором есть самые передовые научные технологии, но не позаботились об элементарном. Теперь все сообщения о том, что произошло с Денисом Хлякиным в чатах стирают, словно хотят замолчать вопиющий факт гибели талантливого программиста.

Президент Татарстана взял эту ситуацию под свой личный контроль. К этому времени стало известно, что причиной гибели мужчины стал разрыв аневризмы. Аппарат УЗИ в ЦРБ Верхнего Услона есть, вот только вызывать специалиста для осмотра пациента в приемном покое медучреждения не стали. По данному факту идет разбирательство.

Министр здравоохранения республики Марат Садыков выразил соболезнования родным и близким умершего.

Тем временем стало известно, что в Иннополисе открывается филиал Станции скорой медицинской помощи Казани. Круглосуточно будет нести дежурство одна машина, и расположен филиал будет в Медицинском центре Иннополиса. С 2019 года для нужд "скорой помощи" Инополиса будет выделена вторая спецмашина медиков.