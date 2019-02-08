"За такое сажать надо, и надолго": В Ульяновске живодер выбросил из окна квартиры 19 кошек

Вопиющий случай произошел в Ульяновске вечером 7 февраля. Женщина, проходившая мимо одного из жилых домов, заметила, что из окна второго этажа кто-то что-то выкидывает. Подойдя поближе женщина просто остолбенела.

Дело в том, что некий мужчина выбрасывал из окна живых кошек, причем, как взрослых, так и совсем маленьких котят. Женщина попыталась докричаться до живодера, но тот продолжал выбрасывать животных на снег в мороз. Тогда женщина вызвала полицию, а чтобы что-то предъявить начала снимать видео.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/690838" frameborder="0"></iframe> В Ульяновске живодер выбросил из окна квартиры 19 кошек.соцсети

- Они все тут плачут. Он их так кидает жестоко. Перестань, звезда Ютуба! Понимаю, дорвался, достали его, хочет избавиться, но не таким же образом! - комментировала видео женщина.

В итоге из окна квартиры выбросили 19 кошек. Жители города, ставшие очевидцами расправы над животными, пришли на помощь. Всех животных согрели и вызвали волонтеров-зоозащитников. Найти приют для такого количество котов в Ульяновске не смогли. Всех животных перевезли в Самару.

Фото: Фонд "Доброе сердце мира".

- Сейчас все кошки находятся в круглосуточных стационарах Самары. У всех сильный стресс и шок! У большинства вирусная инфекция, половина травмированы, а несколько котят чуть не погибли от переохлаждения! Один был настолько слаб, что просто не мог стоять на лапках! - поделились последними новостями волонтеры Фонда "Доброе сердце мира".

Фото: Фонд "Доброе сердце мира".

Естественно, что выложенное в интернете видео наделало немало шума. Под постом о жестоком обращении с 19 кошками появились несколько сотен комментариев. Естественно, что большинство посетителей группы волонтерской организации в соцсетях встали на защиту животных.

В частности, они предлагали "выбросить из окна самого мужчину", "заставить его почувствовать ту же боль". Были и те, кто считал, что за подобное поведение живодеру надо бы дать реальный срок: "За такое сажать надо, и надолго!".

Фото: Фонд "Доброе сердце мира".

Нашлись и те, кто просил скинуть точный адрес, где происходила расправа над животными. С главным "героем" видео хотели разобраться по-мужски.

Что побудило мужчину так избавиться от кошек - пока не ясно. В этом предстоит разобраться полицейским. Заявление у женщины, снимавшей видео, уже приняли.