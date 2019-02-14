2019-02-14T16:21:56+03:00
Спорт

Больше никакой шаурмы: Игроков ХК "Чебоксары" после скандального интервью главного тренера будут кормить в кафе

До этого хоккеисты вынуждены были питаться за свой счет или довольствоваться сухпайком
Владимир КРУПСКИЙ
Поделиться:
Фото: ХК "Чебоксары".Фото: ХК "Чебоксары".
Изменить размер текста:

Серьезный резонанс в Чебоксарах вызвало скандальное интервью наставника одноименной хоккейной команды, выступающей в первенстве ВХЛ, Сергея Нуржанова. Главный тренер заявил, что больше не может терпеть и раскрыл всю подноготную в клубе. Основной посыл - игроков не кормят. Вместо спортивного питания, по словам Нуржанова, спортсменам приносили сухпайки. Чтобы хоть как-то прокормить себя игрокам приходилось питаться фаст-фудом или шаурмой.

Главный тренер ХК "Чебоксары" не смог больше терпеть и рассказал о проблемах внутри команды.

- Честно скажу - нас не кормят. Вот "Мордовия" приехала, ее покормили, а нас из термосов накормили. Я такого цирка еще нигде не видел. Мы приезжаем в Челны, мы ждем пока "Челны" покушают, а нас эти три дня просто в столовую не пускают, приносят сухпаек. Это не спортивное питание! Откуда силы будут, если нас кормят котлеткой маленькой сухариками обсыпанной? Мне просто стыдно перед ребятами и перед командой, что мы сейчас вот в такой сейчас, извините, круглой (показывает визуально пятую точку челоека, - прим. ред.). Тихомиров лежит, пошел поел шаурмы после игры. Это спортивное питание? Ребята идут на свои деньги в поездки покупают еду, - заявил наставник команды.

Досталось и руководству клуба. В частности, наставник "Чебоксар" отметил, что игроков уже три года обманывают и все в клубе не так хорошо, как кто-то говорит. Проблем хватает, а уровень задач не сопоставим с тем, что делается руководством для команды.

После скандального интервью болельщиков "Чебоксар" интересовало только одно, что же будет с главным тренером.

- Правдорубов у нас не любят. Как бы не убрали его, - написал один из фанатов в социальных сетях.

Впрочем, никто главного тренера увольнять не собирался. В администрации Чебоксар разобрались в ситуации и выяснили, что именно Нуржанов был прав, команду действительно кормили не так, как положено.

- Факты, которые привел главный тренер, имели место быть. Соответствующая работа проведена, заниматься питанием спортсменов будет другая организация. Планируем, что команда будет питаться в городском кафе. Недельное меню составлено и согласовывается с минспорта Чувашии, - отметили в пресс-службе администрации города.

При этом, по данным мэрии города, если не считать проблему с питанием, то всем остальным команда обеспечена в полном объеме. В частности, в команде нет долгов по зарплате.

Главный тренер ХК "Чебоксары" не смог больше терпеть и рассказал о проблемах внутри команды.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Краснодар – Байер 14 февраля 2019: Прямая онлайн-трансляция матча 1/16 финала Лиги Европы
Футбол, матч Краснодар – Байер. Прямая онлайн-трансляция 1/16 финала Лиги Европы состоится 14 февраля 2019 на стадионе «Краснодар». Состав команд, статистика личных встреч [обновляется]
"Зачем команда нужна в городе?": Болельщики ФК "КАМАЗ" предложили мэру Набережных Челнов переформировать клуб в киностудию
Кроме того, по мнению любителей футбола, было бы правильным отстранить от занимаемой должности главного тренера команды из Татарстана
Манчестер Юнайтед – ПСЖ 12 февраля: прямая онлайн-трансляция матча 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу
Футбол, матч Манчестер Юнайтед – Пари Сен-Жермен. Прямая онлайн-трансляция состоится 12 февраля 2019 года. Состав команд, прогнозы букмекеров на матч 1/8 финала Лиги чемпионов по футболу
Новости 24
Татарстанские таможенники изъяли у пассажиров из Вьетнама крокодилов
Популярное кафе в Казани оштрафовали из-за проблем в женском туалете
"Ак Барс" отправился на игру с "Автомобилистом" без Маркова, но с четырьмя молодыми игроками
ВТБ Капитал Инвестиции выступит партнером конкурса слэм-данков Матча Всех Звезд Единой лиги ВТБ
«Ростелеком» придал новый импульс УЦН: сотовая связь с доставкой в сёла
В честь Дня Святого Валентина жителям Нижнекамска в любви признается телевышка
Жителя Чувашии, который угрожал женщине выколоть глаза и изнасиловал ее, приговорен к 9 годам колонии
В Казани 79-летняя пенсионерка отдала 17 тысяч рублей за "снятие порчи"
Офелия, Айла и Реналия: ТОП редких имен новорожденных Казани за неделю
Технические поражения, штрафы и дисквалификация 12 игроков: "Синтезу" и "Спартаку" огласили наказание за массовую драку игроков
Метель, снежные заносы и ухудшение видимости: 15 февраля в Татарстане резко ухудшится погода
Депутаты Госсовета Татарстана придумали как удержать налоги самозанятых в республике
Могут ездить с опущенными «рогами»: На дороги Чебоксар вышли новые троллейбусы
Инструкция для влюбленных: топ-5 мест в Казани для романтичных селфи и красивых видео
В казанском поселке Отары нашли свалку токсичного снега