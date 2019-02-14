Больше никакой шаурмы: Игроков ХК "Чебоксары" после скандального интервью главного тренера будут кормить в кафе

Серьезный резонанс в Чебоксарах вызвало скандальное интервью наставника одноименной хоккейной команды, выступающей в первенстве ВХЛ, Сергея Нуржанова. Главный тренер заявил, что больше не может терпеть и раскрыл всю подноготную в клубе. Основной посыл - игроков не кормят. Вместо спортивного питания, по словам Нуржанова, спортсменам приносили сухпайки. Чтобы хоть как-то прокормить себя игрокам приходилось питаться фаст-фудом или шаурмой.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/691211" frameborder="0"></iframe> Главный тренер ХК "Чебоксары" не смог больше терпеть и рассказал о проблемах внутри команды.

- Честно скажу - нас не кормят. Вот "Мордовия" приехала, ее покормили, а нас из термосов накормили. Я такого цирка еще нигде не видел. Мы приезжаем в Челны, мы ждем пока "Челны" покушают, а нас эти три дня просто в столовую не пускают, приносят сухпаек. Это не спортивное питание! Откуда силы будут, если нас кормят котлеткой маленькой сухариками обсыпанной? Мне просто стыдно перед ребятами и перед командой, что мы сейчас вот в такой сейчас, извините, круглой (показывает визуально пятую точку челоека, - прим. ред.). Тихомиров лежит, пошел поел шаурмы после игры. Это спортивное питание? Ребята идут на свои деньги в поездки покупают еду, - заявил наставник команды.

Досталось и руководству клуба. В частности, наставник "Чебоксар" отметил, что игроков уже три года обманывают и все в клубе не так хорошо, как кто-то говорит. Проблем хватает, а уровень задач не сопоставим с тем, что делается руководством для команды.

После скандального интервью болельщиков "Чебоксар" интересовало только одно, что же будет с главным тренером.

- Правдорубов у нас не любят. Как бы не убрали его, - написал один из фанатов в социальных сетях.

Впрочем, никто главного тренера увольнять не собирался. В администрации Чебоксар разобрались в ситуации и выяснили, что именно Нуржанов был прав, команду действительно кормили не так, как положено.

- Факты, которые привел главный тренер, имели место быть. Соответствующая работа проведена, заниматься питанием спортсменов будет другая организация. Планируем, что команда будет питаться в городском кафе. Недельное меню составлено и согласовывается с минспорта Чувашии, - отметили в пресс-службе администрации города.

При этом, по данным мэрии города, если не считать проблему с питанием, то всем остальным команда обеспечена в полном объеме. В частности, в команде нет долгов по зарплате.