"Я такого цирка никогда не видел!": Игроков ХК "Чебоксары" перевели со спортивного питания на сухпаек и шаурму

Хоккейный матч между командами "Чебоксары" и "Мордовия" яркой вывеской все же не назовешь. Обе команды играют в первенстве ВХЛ, если кто не знает, это третья по силе лига в стране. Обе команды идут в группе лидеров турнира. "Мордовия" идет второй, "Чебоксары" третьими. Матчи получились результативными и завершились победами "Чебоксар" - 5:4 и 7:5.

Впрочем, далеко не результат матча стал самым ярким событием прошедших матчей. На итоговой пресс-конференции наставник клуба из столицы Чувашии Сергей Нуржанов не смог сдержаться и рассказал всю правду о том, что сейчас происходит с командой. По его словам, его подопечных не кормят и игроки должны питаться тем, что попало.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="352" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/691211" frameborder="0"></iframe> Главный тренер ХК "Чебоксары" не смог больше терпеть и рассказал о проблемах внутри команды.

- Честно скажу - нас не кормят. Вот "Мордовия" приехала, ее покормили, а нас из термосов накормили. Я такого цирка еще нигде не видел. Мы приезжаем в Челны, мы ждем пока "Челны" покушают, а нас эти три дня просто в столовую не пускают, приносят сухпаек. Это не спортивное питание! Откуда силы будут, если нас кормят котлеткой маленькой сухариками обсыпанной? Мне просто стыдно перед ребятами и перед командой, что мы сейчас вот в такой сейчас, извините, круглой (показывает визуально пятую точку челоека, - прим. ред.). Тихомиров лежит, пошел поел шаурмы после игры. Это спортивное питание? Ребята идут на свои деньги в поездки покупают еду. Если вы говорите что-то о задачах, так вы делайте для этого что-то. Нас третий год просто обманывают, честно, накипело. Пацанов жалко! Парни играют, пластаются, травмы дикие получают, а мы все говорим, что у нас все хорошо, а у нас ничего не хорошо, - заявил наставник команды.