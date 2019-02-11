«Комсомолка» подготовила своим читателям подарки ко дню Святого Валентина!
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12 и 13 февраля «Комсомольская правда» в Казани всем покупателям ежедневного выпуска газеты, и 15 февраля покупателям еженедельного выпуска («толстушки») дарит гарантированный подарок - изысканная подвеска от сети ювелирных магазинов Sunlight.
Получить ее очень просто. Для этого надо лишь купить газету 12, 13 или 15 февраля, найти на ее страницах купон и предъявить его в магазинах сети Sunlight с 6 по 28 февраля 2019 года. Полный список адресов, где можно получить подарок, на сайте sunlight.net.
ИСТОЧНИК KP.RU