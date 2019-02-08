2019-02-08T17:26:24+03:00
Общество

В Татарстане Tele2 делает ставку на развитие 4G

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Мобильный оператор Tele2 подвел итоги технического развития в республике Татарстан за 2018 год. За год компания увеличила покрытие быстрым мобильным интернетом в республике до 81% населения и ускорила сеть 4G. Преимущества мобильного интернета Tele2 теперь доступны почти 3,5 млн жителей региона.

Востребованность 4G-интернета среди абонентов Tele2 в Татарстане стабильно растет: с начала года трафик в сетях LTE вырос в 3,6 раз, а доля 4G в общем объеме потребления интернета достигла 55%. На фоне массового интереса к технологии оператор сосредоточился на увеличении емкости действующей сети в крупных городах республики и расширении покрытия в малых населенных пунктах региона. Кроме того, Tele2 вдвое увеличила полосу пропускания частот LTE-сети в диапазоне 1800 МГц. Это позволило увеличить её пропускную способность и повысить скорость передачи данных.

Новые базовые станции LTE появились как в густонаселенных жилых районах с постоянно растущим объемом интернет-трафика, так и в отдаленных населенных пунктах региона. Так высокоскоростной интернет появился в десятках поселков и деревень Мамадышского, Сармановского, Тукаевского, Атнинского, Рыбно-Слободского, Лаишевского, Высокогорного, Заинского, Мензенинского, Новошешминского, Лаишевского и других районов республики. Всего в течение 2018 года возможность интернет-серфинга на высоких 4G-скоростях получили еще более 420 тысяч жителей Татарстана.

Параллельно с развитием технологии 4G Tele2 продолжает расширять в регионе географию покрытия сети третьего поколения. Это позволяет перераспределить голосовой трафик из сетей 2G, а значит улучшить качество передачи голоса и надежность соединения. В 2018 году доступ к 3G-технологии получили еще 140 тысяч жителей республики.

Преимуществами скоростного мобильного интернета оператора сегодня могут воспользоваться уже более 3,5 млн татарстанцев.

Tele2

Tele2 – оператор сотовой связи, который работает в России с 2003 года. Сегодня компания оказывает услуги в 65 регионах страны, включая Москву и Московскую область. По итогам 2017 года абонентская база компании составила 40,6 миллиона пользователей. Продуктовый портфель Tele2 включает простые и удобные предложения как для физических лиц, так и для корпоративных клиентов. Оператор гарантирует высокое качество услуг и отличный уровень клиентского сервиса.

Tele2 лидирует в телеком-отрасли по индексу NPS (Net Promoter Score) – готовности пользователей рекомендовать услуги компании. По итогам I полугодия 2018 года показатель NPS составил 44%, что превосходит результат ближайшего конкурента на 15%. Реализуя стратегию lifestyle enabler, Tele2 выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных сервисов. В партнерстве с компаниями из других отраслей оператор предлагает инновационные продукты, которые отражают предпочтения абонентов и поддерживают их стиль жизни.

Больше информации о Tele2 на корпоративном сайте и в социальных сетях:

Tele2

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ИСТОЧНИК KP.RU

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