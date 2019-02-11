«А в тюрьме сейчас ужин, макароны»: как кормят сына сити-менеджера Чебоксар в камере

Расследование уголовного дела по факту нападения на полицейского сыном сити-менеджера Чебоксар продолжается. Пока в деле только один фигурант - 19-летний Олег Ладыков. Он задержан и помещен в изолятор временного содержания. Пока решается вопрос об избрании для него меры пресечения.

Напомним, в столице Чувашии полицейские остановили лимузин с представителем «золотой молодежи». При этом, как сообщили собственные источники «КП-Казань» правоохранительных органах, Ладыков-младший напал на полицейского. За что и был задержан.

«Комсомолка» выяснила какое меню ожидала привыкшего к хорошей жизни 19-летнего Олега Ладыкова. Так, утром в понедельник его, как и прочих задержанных, накормили гречневой кашей с хлебом, запивать все это представителю «золотой молодежи» пришлось компотом из сухофруктов.

На обед же в ИВС МВД Чебоксар значились щи из свежей капусты, морковный салат, запеченная рыба с овощами и картофельное пюре на гарнир. И все тот же традиционный компот из сухофруктов.

На ужин всех обитателей камер, в том числе и Ладыкова-младшего, ожидали макароны с рубленным бифштексом, хлеб и вместо компота чай с сахаром. Все как в известном кино: «А в тюрьме сейчас ужин, макароны». Лобстеров и фуагра сыну сити-менеджера Чебоксар не завозили.

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