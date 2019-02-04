В Елабуге состоялся Всероссийский турнир по боулингу на кубок «Махеева»

Всероссийский турнир по боулингу на кубок «Махеевъ 2019» прошел в середине января в Елабуге. Спортивное мероприятие собрало более 100 спортсменов из 11 регионов и около ста участников-любителей. За шесть дней турнира между собой сразились лучшие боулеры России. Участники выполнили сложные комбинации боулинга, а татарстанцы завоевали новые спортивные звания. В турнире было разыграно 5 комплектов медалей.

Всероссийский турнир очень популярен среди боулеров России, много участников приезжают ежегодно, некоторые специально берут отпуска для участия. Среди участников есть и юниоры, и опытные боулеры. Атмосфера турнира удивительно похожа на праздник или встречу старых друзей. В этом году диаграмма масла была выбрана более простая, и потому результаты резко увеличились, проходной средний в топ26 составил 208,50!

По итогам соревнований золото турнира выиграла Полина Косякова из Нижнего Новгорода. Последние годы идут параллельно всероссийские соревнования, где можно выполнить норматив на Мастера спорта, это достаточно высокий уровень для такого города, как Елабуга.

- Оборудование боулинга было подготовлено техническим персоналом безупречно, если ты не знаешь, как выглядят механики в боулинге, значит оборудование работает без замечаний,-отмечает вице-президент федерации боулинга Константин Катинин.

В этом году была организована трансляция на канале splitov.net и болельщики имели возможность наблюдать за происходящим с любой точки земного шара.

Впервые в этом году в рамках елабужского турнира прошли отборочные игры на участие в кубке мира по боулингу среди ветеранов, которые пройдут в Лас-Вегасе.

Традиционно именно с турнира «Кубок Махеева» федерация боулинга ежегодно открывает новый спортивный сезон. Всероссийский турнир по боулингу проходит в Елабуге с 2014 года и пользуется большой популярностью у спортсменов и зрителей из разных уголков России.

Исторически турнир «Кубок Махеевъ» был организован АО «Эссен Продакшн АГ» и проводился среди любителей. Благодаря инициативе Константина Калинина, вице-президента Федерации боулинга России, жителя Татарстана, с 2014 года Всероссийские соревнования на «Кубок Махеевъ» были утверждены министерством спорта и внесены в единый календарный план спортивных мероприятий.

«Эссен Продакшн» традиционно поддерживает развитие разных видов спорта в Татарстане. Компания спонсирует женский волейбольный клуб «Динамо-Казань», пятикратных чемпионов России, поддерживает команду по мини-футболу «Елабуга-ЭССЕН», которая прочно закрепилась в статусе лидера Татарстана, развивает другие виды спорта.

Константин Калинин, вице-президент Федерации боулинга России:

«Когда я пришел в 2011 году в АО «Эссен Продакшн АГ» с предложением организовать любительский турнир, Леонид Анатольевич Барышев сказал, что это должно быть мероприятие высшего уровня. Как минимум, всероссийского. И мы начали работу. Я абсолютно убежден, что боулинг жив, если в нем есть спортсмены. Только они понимают тонкости в оборудовании и нюансах игры. Начало было самым прозаичным: мы приводили в соответствие с нормами оборудование, привлекали спортсменов из других городов, например, из Набережных Челнов. Как результат, «Кубок Махевъ» открывает спортивный сезон по боулингу»

СПРАВКА

Группа Компаний «Эссен Продакшн АГ» - один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот группы компаний за 2018 год прогнозируется 20,59 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» - бренд №1 в России в категории: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.

Ежегодно холдинг производит более 236 тыс. тонн готовой продукции: 148,6 тыс. тонн майонеза, 42,5 тыс. тонн томатной продукции, 6,3 тыс. тонн приправ, 11,3 тыс. тонн повидла, джемов, 27,8 тыс. тонн кондитерской продукции.

В общей сложности, в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 26 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, Магнит, Лента, МETRO, ЭССЕН. На долю торговых сетей приходится более 25 % от общего объема продаж.

Кондитерская группа холдинга представлена одной из самых мощных в России производственных площадок «Эссен Продакшн АГ». Ежегодно она производит более 27,8 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.

Генеральный директор - Барышев Леонид Анатольевич.