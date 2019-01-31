«Если бы не СМИ меня бы в следственный изолятор никто не посадил»: экс-спецназовец, избивший подростка-аутиста, обжалует свой приговор

Оглашенный в этот четверг в казанском суде приговор экс-спецназовцу 43-летнему Рустема Газизуллину не понравился ни ему самому, ни родителям избитого подростка-аутиста.

При этом осужденный своей вины не отрицает и добавляет: «Да, напал, побил, если бы не СМИ меня бы в следственный изолятор никто не посадил». Напомним, на время следствия мужчину отправили под арест.

Что же касается показаний самого Газизуллина в части агрессивного поведения, избитого им подростка-аутиста, суд их не учел, так как они ничем не подтверждены.

Во время приговора и после него Газизуллин прятал лицо под медицинской маской.Фото: Лика ИСАЕВА

В то же время, как стало известно «КП-Казань», у самого экс-спецназовца видимо есть проблемы с агрессией.

Во время следствия правоохранителями были исследованы записи с камер видеонаблюдения и опрошены свидетели.

Из всего этого складывается нелицеприятная для Газизуллина картина. В тот день – 19 сентября, он вместе со своим малолетним сыном пришел в банк на улице Декабристов. Но там объявили эвакуацию – всех сотрудников и посетителей попросили покинуть помещение.

И лишь экс-спецназовец покинул банк после длительных уговоров. Оказавшись на улице, Газизуллин прошел около 15 метров и напал на подростка, который разговаривал по телефону. При этом, как следует из показаний свидетелей, мужчина своего сына, за безопасность которого он так радел, за руку взял только после того, как избил другого ребенка. До этого времени, как в банке, так и на улице мужчина на сына не обращал внимания.

В итоге в пользу Газизуллина суд учел только то, что на иждивении нигде не работающего мужчины находятся несовершеннолетний ребенок и престарелая мать. Приговором ему назначено наказание в виде 2 лет и 3 месяцев с отбыванием в колонии-поселении. Также мужчине вменили выплатить семье потерпевшего 200 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

- Буду обжаловать приговор! - заявил экс-спецназовец, пряча лицо под медицинской маской. - Все, кто хочет со мной пообщаться, могут написать мне письмо по электронке. У всех, кто находится в колониях у нас, имеют доступ к электронной почте.

Вот только Газизуллина придется огорчить. Осужденным, даже если они отбывают наказание в колонии-поселении, не положены ни мобильные телефоны, ни тем более доступ к компьютеру с интернетом.

В свою очередь представитель стороны обвинения заявил, что в целом приговор соответствует содеянному, но решение об его обжаловании будут принимать только после того, как изучат полностью. Об этом говорит и Александр Сидров, отец избитого подростка-аутиста.

- Сейчас я его (приговор – Ред.) выслушал на эмоциях, надо его прочитать и осознать, - говорит он. - Я не вижу у Газизуллина никакого раскаяния. С момента совершения нападения на Володю и до того, как его задержали, он и его жена в суде рассказывали, что Газизуллин по своим каналам и связям выяснял, не проходит ли его фамилия по сводкам в связи с этим избиением. Что касается суммы компенсации, то, с моей точки зрения, суд не учел действительной боли и травм Володи. Ему предстоит долгий процесс восстановления, как физического, так и душевного.