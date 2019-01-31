2019-01-31T11:58:10+03:00
Происшествия

В Казани экс-спецназовца, жестоко избившего подростка-инвалида, приговорили к 2 годам и 3 месяцам колонии-поселение

Московский районный суд столицы Татарстана вынес свой вердикт [видео]
Лика ИСАЕВА
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Будучи еще на службе Рустем Газизуллин вступал в конфликт с начальством.Будучи еще на службе Рустем Газизуллин вступал в конфликт с начальством.Фото: Лика ИСАЕВА
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В Московском районном суде Казани вынесли вердикт для 43-летнего Рустема Газизуллина. Мужчину признали виновным в нападении на подростка-инвалида.

Заседание по этому процессу проходило в закрытом режиме, как никак речь все же идет о несовершеннолетнем потерпевшем. Но приговор зачитали в присутствии прессы.

Итак, изучив все материалы уголовного дела, суд приговорил мужчину к 2 годам и 3 месяцам колонии-поселение. Также Газизуллин должен будет выплатить семье пострадавшего 200 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда. При этом экс-спецназовца к месту отбывания наказания будут доставлять под конвоем.

Напомним, чудовищный случай произошел в сентябре 2018 года. 17-летний Володя Сидоров инвалид с детства, он аутист. В этот день, возвращаясь со школы, подросток пропустил свою остановку в метро.

В итоге вышел на поверхность на станции «Яшьлек», хотя его мама ожидала его в центре Казани на остановке «Площадь Тукая». Оказавшись в необычной обстановке Володя сначала растерялся. В панике он позвонил матери. Которая и посоветовала обратиться за помощью к взрослым прохожим или сотруднику полиции.

Но первым, кто попался подростку-аутисту на пути, оказался Рустем Газизуллин. Он шел вместе со своим малолетним сыном. Когда Володя с ним заговорил, то вместо помощи получил несколько крепких ударов от здорового мужчины, натренированного в спецназе. Бил в грудь и в голову.

В Казани экс-спецназовец избил подростка-инвалида..соцсети

Мужчина настолько озверел, что прохожие побоялись его останавливать. Отбили окровавленного парня от бывшего спецназовца сотрудницы салона оптики, около которого все и произошло. Женщины вызвали «скорую» и позвонили маме мальчика. У подростка-аутиста зафиксировали переломы костей лица.

Ушедшего с места побоища Газизуллина правоохранители вычислили быстро. В свою очередь мужчина - экс-сотрудники милиции МВД Татарстана и одной из спецчастей Внутренних войск России, выдвинул собственную версию произошедшего.

Якобы Володя плюнул в мужчину и сказал: «Убью», да и вообще, по словам экс-спецназовца, «по осени у таких, как он (Володя – Ред.), случаются обострения».

К слову, в ходе расследования данного уголовного дела выяснилось, что службу в МВД Татарстана Газизуллин покинул не по своей воле: за потерю оружия и конфликты с руководством мужчину уволили по отрицательным мотивам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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