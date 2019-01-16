Победительница «Мисс Бикини-2019» в Татарстане: «Ради конкурса похудела на 7 килограмм»

Борьба за титул «Мисс Татарстан-2019» продолжается. Накануне определились несколько финалисток конкурса, получившие титулы «Мисс Талант» и «Мисс Бикини».

На сей раз, в отличие от отборочного раунда девушкам не пришлось разгуливать в нижнем белье по торговому центру. «Beauty Round» - так наименовался очередной этап конкурса, который состоялся в казанском концерт-холле «Эрмитаж».

Фото: kazan.shurum-burum.ru

Для участия в нем отобрали 24 девушки в возрасте от 14 до 22 лет. Все они вошли в предварительный состав финалисток на титул «Мисс Казань-2019». Девушкам предстояло пройти три испытания - рассказать о себе, показать творческий номер и продемонстрировать свою фигуру в купальнике.

В итоге титул «Мисс Талант» достался 19-летней жительнице Казани Ольге Ачкуриной. Что касается звания «Мисс Бикини-2019», то здесь судьи отдали свое предпочтение 21-летней Дарье Лебедевой.

- Вчера ты стеснялась своей фигуры, а сегодня становишься «Мисс бикини». Бывает же такое! Но не думайте, что все так просто. Ради конкурса я похудела на 7 килограмм, - прокомментировала девушка свою победу на своей странице в соцсетях.

Фото: kazan.shurum-burum.ru

Победительницам гарантировано место в финале «Мисс Татарстан-2019». Теперь им предстоит упорная подготовка к мероприятию. Ну а пока «Комсомолка» предлагает читателям посмотреть лучшие кадры с конкурса «Мисс Бикини-2019» в Татарстане.

Фото: kazan.shurum-burum.ru

Фото: kazan.shurum-burum.ru

Фото: kazan.shurum-burum.ru

Фото: kazan.shurum-burum.ru