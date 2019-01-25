2019-01-25T15:38:33+03:00
Общество

Универсальные Направления: семь раз отмерь, прежде чем отдыхать с ними

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Судя по отзывам жителей Казани, компания Универсальные Направления предоставляет «роскошные условия», которые в условиях кризиса некоторые клиенты считают избыточными.

В самом деле, на профицит семейного бюджета сегодня могут пожаловаться немногие. Это возвращает россиян к печальному опыту экономии. Тем, кто готов пожертвовать именно отдыхом, дальше читать будет неинтересно.

А кому еще не подойдет отдых с Универсальными Направлениями?

ОХОТНИКАМ ЗА «ГОРЯЩИМИ ПУТЕВКАМИ»

Уникальная система отдыха, разработанная для этой компании, принципиально не допускает малейших организационных накладок. «Горящий» тур – это шаг с завязанными глазами. Любой сбой, несостыковка (или даже их вероятность) недопустимы для компании, декларирующей отдых вип-класса.

АДЕПТАМ АСКЕТИЗМА НА ОТДЫХЕ

Реалии нашей истории воспитали в среде россиян немало аскетов. Спать на раскладушке? Жить в номере без окна? Бегать за кипятком к коридорной? Безусловно, все эти опции не смертельны. Но Универсальные Направления самопожертвование на отдыхе не культивируют. В оперативном управлении у компании нет отелей ниже четырех «звезд».

ЭКСКУРСАНТАМ «ДЛЯ ГАЛОЧКИ»

Если Саграда Фамилия и вулкан Тейде являются для туриста только фоном для селфи-снимка, имеет смысл купить экскурсию на улице. Однозначно выйдет дешевле. Правда, гид, скорее всего, будет говорить на английском; в микроавтобус туристов набьют, как креветок в бочку – зато экономия! Универсальные Направления прикрепляют к каждой (!) семье индивидуального русскоязычного гида. Он ответит на все вопросы, выполнит просьбы, и вообще – плохого не посоветует.

ЭКСТРЕМАЛАМ, ИЩУЩИМ АУТЕНТИЧНОСТИ

Последователям Миклухо-Маклая, приехавшим в экзотическую страну, чтобы жить жизнью аборигенов: спать на песке, питаться водорослями и выходить в штормящее море «на кальмара». В Универсальных Направлениях клиентам не позволят рисковать здоровьем и жизнью – у них все учтено и предусмотрено. Так что за «адреналином» лучше обращаться в другие турфирмы, которые гарантий безопасности не дадут, но острыми ощущениями обеспечат.

АВТОГОНЩИКАМ, БАЙКЕРАМ, ФАНАТАМ СТРИТРЕЙСИНГА

Европейцев в странах Юго-Восточной Азии, особенно в первые дни, шокирует дорожное движение – оно во всех смыслах без тормозов. Водители, которые возят клиентов Универсальных Направлений, в «догонялки» на дорогах не играют. В правилах компании – доставить клиентов по назначению (хоть на экскурсию, хоть в аэропорт) невредимыми и без опоздания.

УБЕЖДЕННЫМ ХОЛОСТЯКАМ И «ГОРДЫМ ОДИНОЧКАМ»

В компании холят и лелеют семейные ценности. На курортах её партнеров можно отдыхать целым кланом в несколько поколений. Никто никому мешать не будет (апартаменты просторные). Закрытые территории и частные пляжи исключают проникновение посторонних (в том числе навязчивых торговцев). Детские бассейны и игровые комнаты не дадут заскучать самым юным клиентам компании.

ТЕМ, КТО НЕ ПРИВЫК СЧИТАТЬ ДЕНЬГИ

В Универсальных Направлениях с уважением смотрят на тех, кто умеет сравнивать цены, соотносить их с уровнем сервиса и делать правильный выбор. И хотя пакет услуг компании стоит недешево, на практике он оказывается выгодным вложением. Цена, указанная в договоре, действительна в любой сезон на любом направлении и не вырастет, даже если изменится валютный курс.

Эксклюзивный отдых вип-уровня подходит не для всех. Но тем жителям Татарстана, кто не привык экономить на собственном комфорте, здоровье и безопасности своей семьи, предложение Универсальных Направлений кажется привлекательным и выгодным.

Новые клиенты компании Анна и Сергей Грошевы из Ижевска.

Новые клиенты компании Анна и Сергей Грошевы из Ижевска.

СПРАВКА

Компания Универсальные Направления:

420111, г. Казань, ул. Профсоюзная, д. 40-42, Бизнес-центр «Профсоюзный», 2 этаж

+7 (843) 22-513-22, +7 (843) 22-514-22

Апартаменты отеля Sun Hall Beach (Кипр, Ларнака). Отель находится на первой береговой линии, всего в 50 метрах от моря, с широкой песчаной пляжной полосой и удобным пологим заходом в море.

Апартаменты отеля Sun Hall Beach (Кипр, Ларнака). Отель находится на первой береговой линии, всего в 50 метрах от моря, с широкой песчаной пляжной полосой и удобным пологим заходом в море.

Апартаменты отеля Sun Hall Beach (Кипр, Ларнака). Отель находится на первой береговой линии, всего в 50 метрах от моря, с широкой песчаной пляжной полосой и удобным пологим заходом в море.

Апартаменты отеля Sun Hall Beach (Кипр, Ларнака). Отель находится на первой береговой линии, всего в 50 метрах от моря, с широкой песчаной пляжной полосой и удобным пологим заходом в море.

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