2019-01-15T10:48:15+03:00
Общество

В Казанском аэропорту задержали "Деда Мороза", который пытался улететь в Грузию по чужому паспорту

23-летний житель Ижевска для путешествия в Тбилиси позаимствовал документы брата
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: ФСБ РФ.Фото: ФСБ РФ.
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23-летний житель Ижевска решил слетать отдохнуть в Грузию. Тем более, что самолеты в Тбилиси летают из Казани, расположенной всего-то в нескольких сотнях километров от столицы Удмуртии.

Вот только заграничного паспорта у ижевчанина не было. Выход из ситуации он нашел. Решил позаимствовать документы брата, а чтобы на границе не возникло лишних вопросов, он решил нарядиться в костюм Деда Мороза. Возможно, парень посчитал, что Зимнего волшебника досматривать будут не столь рьяно.

Впрочем, обман все же раскрылся. Пограничники в казанском аэропорту при проверке докментов вычислили, что заграничный паспорт пассажиру рейса "Казань-Тбилиси" не принадлежит. Об этом рассказали в пресс-службе ФСБ России.

Теперь 23-летнему парню предстоит ответить за попытку незаконного пересечения границы. По данному факту уже возбуждено уголовное дело.

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