В Татарстане на новогодний корпоратив к заводчанам пришла Снегурочка-стриптизерша

Корпоративы разные бывают и это факт. Однако есть такое негласное правило: все, что было на подобном мероприятии, остается исключительно между коллективом. Не все его, правда, придерживаются. Так, в Instagram появилось видео того, как на предновогоднем мероприятии сотрудников Муслюмовского завода сухого молока развлекала Снегурочка-стриптизерша.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/686198" frameborder="0"></iframe> Сотрудники завода в Татарстане вызвали на корпоратив Снегурочку-стриптизершу.соцсети

- Уроки женской анатомии Муслюмово, - называет происходящее в кадре ведущий мероприятия.

На кадрах заводчане сидят в кругу, в центре которого в коротком платье, оголяясь, танцует стриптизерша. После она принимает откровенные позы и садится на колени к мужчинам.

- Совсем голодные что ли все? - ехидно спрашивает тамада, отмечая взгляды, направленные на гостью.

Есть две версии того, кем же является человек, опубликовавший приватный танец Снегурочки. Согласно первой, это местный организатор мероприятий, по второй - непосредственно сотрудник завода. Узнать наверняка сейчас не представляется возможным, так как мужчина под ником gazizov2017 свою страницу в социальной сети уже удалил

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