2019-01-13T15:18:02+03:00
Общество

Зритель, которого на полном ходу сбил экипаж "КАМАЗ-Мастер", не имеет никаких претензий к команде

Помимо этого, брат пострадавшего извинился за то, что из-за них экипаж был снят с "Дакара"
Алина ГАБДУЛИНА
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Фото: "КАМАЗ-Мастер"Фото: "КАМАЗ-Мастер"
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На 5-м этапе ралли «Дакар», 11 января, экипаж «КАМАЗ-Мастер» сбил одного из зрителей, который находился прямо посреди спортивной трассы. За рулем грузовика был Андрей Каргинов. После окончания гонки экипаж был снят с ралли «Дакар». А накануне, 12 января, на Youtube-канале «КАМАЗ-Мастера», появилось видео, в котором руководитель команды Владимир Чагин рассказал об их визите к пострадавшему.

- Всей командой очень переживаем за состояние Эвана Хадсона, южно-африканского болельщика, который приехал посмотреть "Дакар" и попал под колесо нашего автомобиля. С Андреем Каргиновым и врачом команды навестили его, зашли узнать, нужно ли что-нибудь, - рассказывает Чагин.

Как оказалось, пострадавший хорошо себя чувствует и не имеет никаких претензий к команде. Мужчина встретил посетителей с улыбкой и даже остался рад знакомству с коллективом «КАМАЗ-Мастер».

У Эвана Хадсона травма ноги. В ближайшее время ему сделают операцию, и он сможет отправиться домой к родным.

После, Чагину и Каргинову удалось встретиться с братом пострадавшего болельщика и принесли свои извинения. Однако родственник в ответ извинился за то, что из-за них экипаж был снят с «Дакара».

- Они даже больше расстроены, чем мы, что получилась вот такая досадная ситуация с командой "КАМАЗ-Мастера", - заканчивает свою рассказ о посещении больницы Чагин.

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