2019-01-12T13:41:57+03:00
Спорт

Экипаж "КАМАЗ-Мастер" на полном ходу сбил выбежавшего на трассу зрителя и был дисквалифицирован

Пилот Андрей Каргинов не видел момент аварии и узнал о происшествии только после финиша [Видео]
Владимир КРУПСКИЙ
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Фото: "КАМАЗ-Мастер".Фото: "КАМАЗ-Мастер".
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Серьезный инцидент с участием экипажа "КАМАЗ-Мастер" произошел на 5-м этапе ралли "Дакар". Грузовик, за рулем которого находился Андрей Каргинов, сбил одного из зрителей, который находился прямо посреди спортивной трассы.

Как рассказали в пресс-службе "КАМАЗ-Мастера", после старта на скоростном спецучастке на его машине вышел из строя редуктор переднего моста, экипаж ехал на заднем приводе, с большим трудом преодолевая дюны.

На одном из сложных подъемов в песках собралось большое количество хаотично стоявших групп зрителей. Пилот пытался преодолеть подъем и объехатьлюдей. Зрители стали убегать с траектории движущегося грузовика. Но один из них споткнулся в мягком песке и ногой попал под заднее колесо машины.

- Пилот не видел этого момента и о случившемся узнал только по приезду на бивуак, - сообщили в пресс-службе команды.

После окончания гонки организаторы "Дакара" вынесли вердикт. Он оказался серьезным. Экипаж Каргинова сняли с ралли "Дакар". В нынешней гонке он больше участвовать не будет.

- Очень большое количество зрителей находятся на трассе, а в сложных, трудных местах их всегда особенно много. Группас из пяти человек находилась на троектории движения грузовика. Четверо отпрыгнули, а один споткнулся на вязком песке и попал ногой под заднее колесо грузовика. Андрей, конечно, этого не видел. Это был подъем, в лобовое стекло было видно только небо и верхнюю часть горы. Мы были крайне удивлены решению о дисквалификации, но решение судей мы не можем опротестовать. Нам остается только смириться и продолжить выступление тремя экипажами, - рассказал руководитель гоночной команды "КАМАЗ-Мастер" Владимир Чагин.

Экипаж "КАМАЗ-Мастер" сбил зрителя.Мужчина не успел уйти с траектории КАМАЗа и попал под колесо во время заезда пятого этапа.

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