В Казани создали петицию против повышения стоимости проезда на общественном транспорте

Житель Казани Артем Пыренков создал в интернете петицию «против подорожания проезда на общественном транспорте в Казани и республике Татарстан». Ее он адресовал непосредственно президенту республики Рустаму Минниханову, мэру столицы Татарстана Ильсуру Метшину и председателю комитета по транспорту Айдару Абдулхакову. Правда, пока на данный момент петиция собрала всего 31 подпись.

По мнению ее инициатора, «поднятие стоимости проезда нецелесообразно, так как уровень логистики общественного транспорта, да и само состояние автобусов, троллейбусов и трамваев в большинстве случаев плачевно». После он добавляет, что транспорт порой приходится ждать по 40 минут.

- В других регионах, где проезд дороже, там и уровень сервиса общественного транспорта выше. Да и в других городах вроде Санкт-Петербурга уровень средней заработной платы выше, чем в Казани и в целом по РТ, - также утверждает автор петиции.

Напоследок Артем Пыренков признается, что поднятие цен попросту не по карману простым гражданам.

В комментариях автора петиции поддержали, потребовав перевозчиков предоставить соответствующие экономические расчеты.

Напомним, что стоимость проезда в общественном транспорте Казани может увеличиться до 28 рублей уже с февраля текущего года.

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