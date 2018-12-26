2018-12-26T12:02:03+03:00
Общество

"Повышение тарифов неизбежно": Мэр Казани высказался о повышении цен на проезд в общественном транспорте

Стоимость увеличится с 25 до 28 рублей
Владимир КРУПСКИЙ
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Последний раз стоимость проезда увеличивали весной 2016 года.Последний раз стоимость проезда увеличивали весной 2016 года.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Стоимость проезда в общественном транспорте Казани увеличится. Правда, точная сумма нового тарифа пока не известна. Впрочем, то, что стоимость поднимется - факт. Это на встрече с журналистами заявил мэр Казани Ильсур Метшин.

- Мы продолжаем возить льготников всеми видами общественного транспорта, а это большие расходы. При этом, цены на горюче-смазочные материалы растут. Если в городе хотят иметь развитую систему общественного транспорта, то повышение тарифов необходимо, оно неизбежно, - пояснил Метшин.

По всей вероятности стоимость проезда поднимется до 28 рублей. До этого, последний раз сумму проезда поднимали весной 2016 года. Тогда цена увеличилась на четверть - с 20 до 25 рублей.

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