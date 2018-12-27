Гендиректор АО «Эссен Продакшн АГ» Леонид Барышев удостоен звания «Заслуженный работник пищевой промышленности Республики Татарстан»

26 декабря состоялась церемония награждения лауреатов республиканского общественного конкурса «Руководитель года-2018» в Казани. Мероприятие прошло на площадке ГТРК «Корстон». Церемония состоялась с участием президента Татарстана Рустама Минниханова, Государственного советника Татарстана Минтимера Шаймиева, председателя Госсовета Фарида Мухаметшина и премьер-министра Алексея Песошина.

Ежегодный Республиканский общественный конкурс «Руководитель года» учрежден Указом Президента Республики Татарстан и проводится с 2002 года. Инициатором проведения конкурса выступила Ассоциация промышленных предприятий Республики Татарстан (с декабря 2015 года - Ассоциация предприятий и промышленников Республики Татарстан.

Всего в 2018 году на звание лауреата было рекомендовано 103 руководителя, номинантами стали 85 из них. «Всех победителей объединяет умение ставить цели и добиваться их исполнения», - сказал Алексей Песошин. Лауреатам были вручены золотые нагрудные знаки и дипломы конкурса.

Леонид Барышев, генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ», торговая марка «Махеевъ» получил Генеральный директор АО «Эссен Продакшн АГ» был удостоен высокой награды Республики Татарстан – Звания «Заслуженный работник пищевой промышленности Республики Татарстан». В 2018 году предприятию исполнилось 20 лет. АО «Эссен Продакшн АГ» – лидер в соусном производстве в РФ, компания развивает крупнейший в Татарстане проект кондитерского производства федерального значения. Это более 61000 метров производственных площадей, 1622 рабочих места, 26 стран экспорта продукции. Общая сумма налоговых отчислений за последние четыре квартала составила более 1,5 миллиарда рублей. Благотворительный фонд «Махеевъ» за время существования оказал помощи на 385 миллионов рублей.

Говоря о конкурсе «Руководитель года», Рустам Минниханов отметил, что есть критерии отбора лауреатов, есть правила проведения конкурса.

- Но я не буду делить вас на передовиков и отстающих, - обратился он к присутствующим. – Я считаю, что у нас сложилась прекрасная команда руководителей – командиров производств, благодаря которым республика развивается, и развивается страна в целом. Экономика республики – серьезная часть экономики всей нашей страны. И те проекты, которые мы реализуем, - проекты общероссийского масштаба. Татарстан – регион-лидер, ведущий промышленный и агропромышленный субъект федерации. И все это реализуется благодаря той самой команде, которая представлена здесь. Огромные слова благодарности всем нашим руководителям предприятий! На территории нашей республики формируется порядка 1 трлн рублей социальных, налоговых и других видов платежей. Татарстан – один из ведущих плательщиков в федеральный бюджет.

СПРАВКА

Группа Компаний «Эссен Продакшн АГ» - один из крупнейших производителей продуктов питания в России. Годовой оборот группы компаний за 2018 год прогнозируется 20,59 млрд рублей. ТМ «Махеевъ» - бренд №1 в России в категории: майонез, кетчуп, джем, маринад, горчица.

Ежегодно холдинг производит более 236 тыс. тонн готовой продукции: 148,6 тыс. тонн майонеза, 42,5 тыс. тонн томатной продукции, 6,3 тыс. тонн приправ, 11,3 тыс. тонн повидла, джемов, 27,8 тыс. тонн кондитерской продукции.

В общей сложности, в продуктовый прайс компании входит 247 видов продукции соусов, кондитерских изделий и джемов. На сегодняшний день продукция «Махеевъ» реализуется по всей России, а также в 26 странах ближнего и дальнего зарубежья. Доля экспорта превышает 15% от общего объема продаж компании. Продукция компании представлена в ведущих федеральных и региональных торговых сетях, таких как X5 Retail, Магнит, Лента, МETRO, ЭССЕН. На долю торговых сетей приходится более 25 % от общего объема продаж.

Кондитерская группа холдинга представлена одной из самых мощных в России производственных площадок «Эссен Продакшн АГ». Ежегодно она производит более 27,8 тысяч тонн продукции: батончиков, трубочек и конфет с желейными, помадными, трюфельными и комбинированными начинками, а также конфет на основе полых вафель.