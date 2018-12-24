Новогоднее супершоу «Легенды Ретро FM 2018» с аншлагом прошло в двух столицах

На крупнейших концертных площадках Москвы и Санкт-Петербурга вновь отгремел единственный международный музыкальный фестиваль, объединяющий суперзвёзд 70х, 80х и 90х – «Легенды Ретро FM». Почти 40 тысяч зрителей со всей страны и более 2 миллионов человек, следивших за онлайн-видеотрансляцией по всему миру, стали свидетелями грандиозного шоу, посвященного золотым хитам, которые каждый день звучат на «Ретро FM».

В честь своего 15-летия радиостанция представила в столичном спорткомплексе «Олимпийский» масштабный музыкальный спектакль с оригинальными декорациями, креативным оформлением и визуальными спецэффектами, которые можно увидеть только на концертах мировых звёзд.

Получить удовольствие от главного ностальгического шоу страны и буквально прикоснуться к любимым артистам смогли зрители даже на самых дальних трибунах. Огромная сцена, вынесенная далеко в зал, создавала ощущение бесконечного пространства, а идеальный звук позволял насладиться музыкой и голосами звёзд в любой точке «Олимпийского».

В этом году «Легенды Ретро FM» снова представили сильнейший состав участников – 18 самых ярких звёзд эстрады, диско и поп-рока из России, Германии, Австрии и Франции, и среди них - C.C. Catch, Валерий Леонтьев, Ottawan, Юрий Шатунов, Joy, Михаил Боярский, «Самоцветы», Вадим Казаченко, Лада Дэнс, Arabesque и другие знаменитые артисты.

Любимец публики Юрий Шатунов своим появлением на сцене установил новый рекорд по продолжительности оваций и масштабам народного караоке – почти полчаса с ним хором пел весь «Олимпийский»!

Валерий Леонтьев порадовал своих поклонников новой постановкой «Маргариты», во время которой на сцене развернулось феерическое огненное шоу, а потом неожиданно для всех спел песню «Паромщик», напомнив, что именно он когда-то стал первым исполнителем этого народного мегахита.

Среди множества новогодних сюрпризов на «Легендах» было и несколько премьер – сразу 5 участников вышли на сцену фестиваля впервые, в том числе культовая французская группа 70-х Santa Esmeralda, звезда 90-х Кай Метов и один из топовых отечественных артистов Валерий Меладзе, которому так всё понравилось, что после выступления он ещё долго благодарил зрителей.

Впервые на супершоу выступили знаменитые рок-музыканты Владимир Кузьмин и Александр Иванов, лидер группы «Рондо». Их появление добавило концерту особенного драйва, а публика очень тепло встретила дебютантов. Под «Сибирские морозы» в зале везде, где только возможно, танцевали романтические пары. А песня «Я буду помнить» стала одним из самых красивых номеров фестиваля – тысячи светящихся экранов мобильных телефонов превратили «Олимпийский» в бескрайнее море огней.

Не обошлось в этот вечер и без исторических воссоединений, которыми «Легенды Ретро FM» удивляют каждый год. Впервые почти за 10 лет на сцену в оригинальном золотом составе вышла знаменитая группа «Комбинация». Солистки Алена Апина и Татьяна Иванова поздравили любимую радиостанцию с 15-летием и спели «Бухгалтера», «Америкэн бой» и другие шлягеры из лихих 90х.

Бессменные ведущие фестиваля, легенды российского кино и телевидения Дмитрий Харатьян и Татьяна Веденеева, как всегда, сумели блестяще поддержать праздничное настроение. А главному гардемарину России на этот раз была доверена и ещё одна важная роль – вместе с детским ансамблем «Домисолька» открыть фестиваль знакомой с детства песней из «Бременских музыкантов» – «Мы к вам приехали на час!».

На протяжении четырёхчасового концерта, во время которого прозвучало почти 50 золотых хитов, на сцене и в зале царила просто фантастическая атмосфера, настоящее единение 30 тысяч человек, которых связала любовь к музыке. Весь «Олимпийский» был буквально переполнен мощной энергией, которой в избытке делились друг с другом зрители и артисты.

Как всегда, шоу происходило не только на арене, но и в фойе. До начала концертной программы в холле спорткомплекса развернулся «Парк развлечений Ретро FM». Там можно было бесплатно сыграть на знаменитых советских игровых автоматах, выпить газировки с сиропом, приобрести ностальгические сувениры и сделать фото на память.

По традиции, «Ретро FM» добавило происходящему и новогоднего волшебства. Падающий снег, праздничные фейерверки, Дед Мороз со Снегурочкой и десятки танцоров в ярких карнавальных костюмах разных эпох напоминали об ожидании праздника. Фестиваль уже давно стал его неотъемлемой частью – такой же, как шампанское, оливье, и обязательная «Ирония судьбы». Много лет страна отмечает Новый год вместе с «Легендами» – у тех, кто не смог посетить само шоу, всегда есть возможность увидеть его телеверсию в декабре и январе на главных российских каналах и устроить дискотеку прямо у себя дома, не отходя от праздничного стола.

С каждым годом «Легенды Ретро FM», неоднократно признававшиеся лучшим шоу по версии Национальной премии «Радиомания», расширяют свою географию. В уходящем 2018 году это был единственный из больших «народных» фестивалей, состоявшийся сразу в трёх российских столицах. Кроме Москвы, он ещё в ноябре с аншлагом прошёл в Екатеринбурге – столице Урала. А недавнее супершоу в Санкт-Петербурге стало финальным аккордом продолжавшегося весь год празднования 15-летия «Ретро FM». В Ледовом дворце к звёздам московского концерта присоединилась немецкая поп-дива SANDRA, любимые петербургские артисты Игорь Корнелюк и Таня Буланова и другие популярные исполнители.

Участники и почётные гости фестивалей «Легенды Ретро FM» поделились эмоциями и впечатлениями.

C.C. CATCH: «Прежде всего, поздравляю «Ретро FM» с юбилеем! Я очень счастлива, что сегодня нахожусь здесь – это восхитительное шоу, потрясающая аудитория. Всё выглядит грандиозно. Я испытываю невероятные чувства! Спасибо большое, «Ретро FM», я люблю вас!»

ВАЛЕРИЙ ЛЕОНТЬЕВ: «Я просто ошарашен тем, что происходит на сцене, в зале, за кулисами. Потрясающая атмосфера на этом фестивале! Лучший в мире зритель, живой, проверенный временем, прекрасно знающий, зачем он сюда пришел. Одно удовольствие выступать для такой публики. Я рад, что нахожусь среди знаменитых участников фестиваля «Легенды Ретро FM»!»

МИХАИЛ БОЯРСКИЙ: «Я давно не видел такого количества доброжелательных зрителей, которые как один организм, все вместе поют, аплодируют, дышат, смеются, радуются. Просто потрясающе! Мне давно не 15, но ощущение, что все здесь молоды душой, сердцем и музыкой. Дай Бог всем находиться в таком состоянии, в котором находится «Ретро FM» – в самом расцвете сил!»

ЛАДА ДЭНС: «Ни с чем не сравнимое ощущение! Это чистый космос, безумная энергетика! Такое впечатление, что люди весь год ждут этого события. Ты здесь молодеешь, летаешь, хочется творить. Спасибо, «Ретро FM»! Такого количества позитивных людей я в принципе нигде ещё на концертах не встречала!».

ВАЛЕРИЙ МЕЛАДЗЕ: «Мне посчастливилось стать участником фестиваля «Легенды Ретро FM». Хочу сказать, что несмотря на название, песни здесь звучат актуальные. Совершенно грандиозный концерт! Уж не знаю, как ощущали себя мои коллеги 14 лет назад на первом фестивале, но я сегодня чувствую молодую мощную аудиторию и совершенно фантастическую атмосферу. В общем, друзья, это настоящий праздник музыки и песен!».

СВЕТЛАНА ХОРКИНА, олимпийская чемпионка: «Я ежегодно прихожу на фестиваль «Ретро FM», чтобы совершить путешествие в 70е, 80е, 90е. Это прекрасные песни со смыслом, это ностальгия. Много было хорошего в тех годах и в этих песнях. Заметьте, они не стареют, они востребованы – и это замечательно!»

ОЛЕГ КОТОВ, Герой России, 55-й космонавт мира, 100-й космонавт России: ««Легенды Ретро FM» – это, традиционно, ожидание праздника, веселья, удовольствия, небольшая ностальгия и ощущение, что здесь рядом с тобой – люди, близкие по духу! Хочу пожелать слушателям «Ретро FM», всем участникам этого потрясающего фестиваля счастья и здоровья в Новом году!»

ВЛАДИМИР ИВАНЕНКО, генеральный продюсер «Ретро FM»: «В этот раз мы увидели в «Олимпийском» столько совсем уж молодых зрителей, что даже задумались, не слишком ли модно выглядит наше посвященное легендарным песням и артистам шоу. И в очередной раз сделали вывод – музыка «Ретро FM», объединяет все поколения и делает счастливыми самых разных людей. Мы очень рады, что вот уже в 14-й такая большая аудитория собралась, чтобы получить невероятный заряд позитива и ярких эмоций, которые дарят эти песни. Немного грустно, что «Легенды» стали последним большим народным праздником в афише любимого «Олимпийского». Мы думали, что этот фестиваль запомнится нам надолго, а теперь получается, что навсегда – ведь больше не будет встреч на этой уникальной арене, повидавшей почти всех на свете звёзд. И в то же время это открывает нам путь к новым горизонтам. Тем более, что следующий год будет для нас особенным, юбилейным – так что да здравствуют новые, 15-е «Легенды Ретро FM»!»

Главный ежегодный ностальгический праздник страны за эти годы стал поистине культовым, завоевал признание миллионов людей и продолжает расширять свою аудиторию. Каждый раз фестиваль не только собирает аншлаги, но и бьёт рекорды по просмотрам трансляций и телеверсий.

Для тех, кто не смог попасть на шоу в Москве и Санкт-Петербурге, в эфире «Ретро FM» шла прямая радиотрансляция, во время которой артисты общались со слушателями в прямом эфире. Многокамерную видеотрансляцию из «Олимпийского» также можно было увидеть в любой точке мира – на сайте retrofm.ru и в официальной группе «Ретро FM» в социальной сети «Одноклассники».

Премьерную телеверсию грандиозного московского супершоу в формате HD, по традиции, покажет «Первый канал».

«Легенды Ретро FM» – один из самых популярных музыкальных фестивалей в России, проходящий в формате оригинального постановочного шоу. Уникальная особенность фестиваля – возрождение звёзд и возвращение их на большую сцену. Именно на «Легендах Ретро FM» воссоединились культовые зарубежные группы – Dschinghis Khan, Army of lovers, Arabesque, Secret Service, Ace of Base, Yaki-Da, а также обрели второе дыхание многие отечественные музыкальные проекты. Год за годом фестиваль собирает аншлаги в обеих столицах, а его телеверсии транслируются на главных ТВ-каналах страны. «Легенды Ретро FM» – это шоу на уровне современных мировых стандартов, неожиданные имена в афише, яркое и необычное сценическое оформление. А также неповторимая праздничная атмосфера, долгожданные встречи друзей и одноклассников – и конечно, самые любимые артисты и лучшая музыка 70х, 80х, 90х. Генеральный продюсер фестиваля «Легенды Ретро FM» – Владимир Иваненко.

СПРАВКА

«Ретро FM» входит в ТОП-5 радиостанций по ежедневной аудитории в России, а также в ТОП-3 в Москве и Санкт-Петербурге. Каждый день «Ретро FM» слушает более 8,8 млн человек, каждую неделю – около 20,5 млн человек*. На радиостанции звучит самая лучшая музыка 70х, 80х и 90х – проверенные временем и любимые всеми золотые хиты. Сеть вещания «Ретро FM» в настоящий момент имеет 262 пункта установки передатчиков.

«Ретро FM» входит в состав «Европейской медиагруппы» (ЕМГ) – одного из ведущих российских медиахолдингов, лидера российского радиовещания, в портфеле которого также национальные радиовещательные сети «Европа Плюс», «Дорожное радио», «Спорт FM», «Новое Радио», «Радио 7 на семи холмах», радиостанция «Эльдорадио» в Санкт-Петербурге, региональная радиостанция «Калина Красная», проект STUDIO 21, еженедельное издание «Профиль» и интернет-ресурс profile.ru.

Сайт «Ретро FM»

Группы в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram.

Мобильные приложения для iOS и Android.

*Mediascope, Radio Index – Россия (города с населением 100 000 и более чел.), АПРЕЛЬ – СЕНТЯБРЬ 2018, Daily Reach (Пн-Пт, 06ч-24ч), Weekly Reach (Пн-Вск, 06ч-24ч) радиостанций среди населения 12 лет и старше.