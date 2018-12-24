Заботясь о природе: «Нижнекамскнефтехим» на финишной прямой по реконструкции БОС

С ЗАБОТОЙ ОБ ЭКОЛОГИИ

Когда речь заходит о развитии больших производственных предприятий, обычно начинают считать количество рабочих мест, объем произведенной продукции, суммы налоговых отчислений. Вместе с этим дальновидные руководители в список главных ставят экологические вопросы по минимизации воздействия на окружающую среду, поскольку осознают важность этого направления для населения. Эта работа особенно актуальна для нефтехимических производств.

Одним из успешных примеров развития на сегодняшний день является ПАО «Нижнекамскнефтехим». Как выясняла «Комсомолка», на предприятии первостепенное внимание уделяется экологии. Работа ведется уже более полувека и сейчас вновь переживает очередной этап.

МОДЕРНИЗАЦИЯ ДАЕТ СВОИ РЕЗУЛЬТАТЫ

В настоящий момент предприятие имеет все необходимые природоохранные сооружения и использует современные технологии. Их эксплуатация ежегодно обходится компании более чем в 2,5 миллиарда рублей. Как итог - экологическая эффективность предприятия по большинству показателей за последнее десятилетие увеличилась: на 67% снизились выбросы загрязняющих веществ, на 18% уменьшился расход воды на технологические нужды, на 23% сократился сброс сточных вод.

С начала 2000-х годов выработка товарной продукции НКНХ увеличилась в два раза - до 2,7 миллиона тонн в год (показатель 2017 года), при этом выбросы в атмосферу сократились на 56% - до 21,1 тысячи тонн в год.

- Мы заменили оборудование на герметичное, повысили технологическую дисциплину, - рассказали представители компании.

Немудрено, что при большом производстве тратится гигантское количество воды - порядка 67 миллионов кубометров в год свежей воды, а сбрасывается в водоемы около 45 миллионов кубометров в год очищенных стоков. Для эффективного использования вод выполнили 27 мероприятий. Например, за четыре последних года реконструировано восемь градирен, от ила очищен буферный пруд на реке Тунгуча. Там изъято, обезвожено и вывезено около 49,5 тысячи кубометров осадка, что позволит предотвратить аварийный сброс накопившегося в пруду осадка в водный объект.

ЕДИНСТВЕННЫЕ ДЛЯ ВСЕГО ГОРОДА ОЧИСТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

Вместе с этим на самом предприятии самым важным и значимым направлением своей экологической программы считают реконструкцию биологических очистных сооружений. Этот вопрос особо актуален с учетом жалоб населения на различные неприятные запахи.

Общая площадь биологических очистных сооружений составляет 70 гектаров, и с момента основания «Нижнекамскнефтехима» они остаются главным экологическим объектом города - сюда поступают все коммунальные стоки и стоки промышленных предприятий за исключением Нижнекамской ТЭЦ и «ТАНЭКО». По словам начальника управления водоснабжения, канализации и очистки сточных вод ПАО «Нижнекамскнефтехим» Сергея Бояркина, производительность площадки составляет 213 тысяч кубометров ежесуточно. В этой массе на долю бытовых стоков приходится 21% поступлений, а остальные 79% - от промышленных предприятий.

В 2016 году на БОС реконструировали и запустили в эксплуатацию узел механической очистки хозяйственно-бытовых стоков. Компания вложила в первый этап 522 миллиона рублей.

Теперь, прежде чем стоки дойдут до биологической очистки (специальными микробами), из них отсеют песок и мусор. Причем мусор убирают даже самый мелкий - вода проходит через такие решетки, где улавливаются включения от 5 миллиметров. Это позволяет максимально сохранить бытовую органику, что положительно сказывается на концентрации ила в аэротенках и повышает качество биологической очистки. Кстати, после механической очистки песок направляют на технические нужды, а перемолотый мусор утилизируют. Воздух, выделяющийся из сооружений, пропускается через газоразрядную установку для нейтрализации неприятных запахов.

Первые результаты проведенной работы получили уже в прошлом году: по данным первого полугодия 2017 года в очищенных стоках на 26% снизилась концентрация взвешенных веществ, более чем на 90% сократилось количество бензола, толуола и этилбензола, на 32% - содержание метанола, на 30% - концентрация сульфидов, на 12% - наличие фенолов и на 7% - формальдегида.

В настоящее время на очистных сооружениях полным ходом идет строительство нового узла механической очистки промышленных (химических) стоков. Следует отметить, что работы проводятся без остановки процесса очистки стоков, а также без расширения занимаемых площадей. Использовать на новом узле механической очистки промышленных стоков будут современные способы очистки. Первые опытно-промышленные испытания на территории БОС уже успешно провели. В малых масштабах, но на реальных стоках.

Сейчас завершено строительство здания насосной станции флотошлама и бассейна для сбора полимерной крошки, песколовки, проложены подземные коммуникации, ведется строительство четырех преаэраторов.

Очищать технические стоки будут по новой технологии. Если раньше промышленные стоки отстаивались и подавались для дальнейшей биологической очистки, то теперь жидкость ко всему прочему будет проходить процедуру барботажа - при помощи воздуха из жидкости будут выдувать легколетучие загрязнения и передавать их отдельно на систему газоочистки.

- 90 процентов газов, которые поступают со стоками, можно легко отдуть. За счет этого снизится нагрузка на биологическую очистку стоков, - объяснил Бояркин.

Все это будет проходить в герметичных сооружениях, а это значит, что не будет ни неприятных запахов, ни выбросов вредных газов. Технология, которая будет применяться в новых фильтрах, является одной из лучших в Европе.

Внутри «емкостей» уже смонтировано скребковое оборудование. Сейчас на преаэраторах идет монтаж куполов. Совсем скоро их загерметизируют листами кровли. После этого работы начнутся внутри емкостей: воздух прогреют до положенных +5 и приступят к монтажу системы аэрации. Все строительно-монтажные работы планируют завершить в I квартале 2019 года, а пусконаладочные работы - во II квартале. Всего на реконструкцию БОС планируется направить более 3 миллиардов рублей.

В рамках второго этапа для улучшения контроля и управления процессом очистки планируется провести реконструкцию химической лаборатории БОС с переоснащением лабораторного оборудования.

В рамках реализации второго этапа реконструкции БОС предполагается также строительство 12-километрового химзагрязненного коллектора, что обеспечит надежность транспортировки стоков к сооружениям очистки. В настоящее время проложены подземные коммуникации первого и второго химически загрязненных коллекторов. Строительство обойдется компании в 1,6 миллиарда рублей.

В конце ноября на соответствие современным требованиям очистные сооружения проверили эксперты российско-германского проекта «Климатически нейтральная хозяйственная деятельность: внедрение наилучших доступных технологий в России». По словам комиссии, в России это одно из единичных предприятий, готовых вкладывать немалые средства в модернизацию БОС.

На днях с ознакомительным визитом очистные сооружения НКНХ посетила делегация представителей Росприроднадзора, администрации Нижнекамска и Министерства экологии и природных ресурсов Татарстана.

- «Нижнекамскнефтехим» много вкладывает в сохранение окружающей среды и в такие масштабные проекты. После реконструкции открытых источников выброса вредных веществ в атмосферу уже не будет. Все стоки будут проходить через закрытую систему. Мое предположение, что после запуска всех сооружений не будет вредных выбросов и запахов в том числе, - рассказал «Комсомолке» заместитель министра экологии и природных ресурсов Татарстана Фаяз Шакиров.