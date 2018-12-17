2018-12-17T14:40:38+03:00
Общество

В Казани выбрали лучшие клиники 2018 года

Официальную церемонию награждения представителей клиник провела «Комсомольская правда»
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Фото: Александр ЧЕРНОВ
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Вместе с жителями Татарстана «Комсомольская правда» выбрала лучшие частные лечебные учреждения Казани.* Это необходимо, чтобы сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого, а главное - научить людей перестать бояться частных клиник. Ведь порой только там можно получить достойное решение своей проблемы. Проект «Лучшие клиники 2018 года» ставит цель показать, какие медицинские учреждения пользуются доверием и уважением жителей республики, а также рассказать читателям о самых качественных и доступных медицинских сервисах города, стимулировать повышение качества лечебного процесса в медучреждениях, внедрение новых медицинских технологий и развивать доверительные формы профессионального общения между врачом и пациентом.

Открытое онлайн-голосование проходило на сайте kazan.kp.ru с 1 июля по 31 октября 2018 года. Жители Татарстана могли выбрать лучшую стоматологическую клинику, лучший реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых, проголосовать за лучшую клинику в области репродуктивного здоровья, лучший диагностический центр, лучшую неврологическую клинику, лучшую клинику в области гинекологии, лучшую многопрофильную клинику, лучшую косметологическую клинику и лучшую детскую клинику.

Визитная карточка любого медицинского учреждения - его репутация. Ее можно заработать только долгими годами практики. Можно воспользоваться сарафанным радио, найти отзывы в социальных сетях или на странице учреждения. Теперь выбрать необходимую клинику еще проще - увидеть ее на сайте «Комсомольской правды».

В одном из лучших ресторанов в центре Казани «Аль Каср» прошло долгожданное подведение итогов и встреча победителей голосования с представителями любимого издания.

Диплом победителя в номинации «Лучшая многопрофильная клиника» и «Лучшая косметологическая клиника» получила многопрофильная клиника «Медел» и ее представитель Ленар Салахутдинов. На протяжении многих лет клиника «Медел» считается одним из лидеров частных клиник Казани. Она специализируется на уникальных методах лечения, широко используемых за рубежом и мало представленных в России.

Фото: Александр ЧЕРНОВ

Лучшим диагностическим центром признан «Биомед» - сеть лечебно-диагностических центров. Диплом получила Мария Тростина: «У нас есть и прошлое и будущее, важные связи друг с другом, а значит, мы будем дружить компаниями, умножать количество клиентов, читателей и благодарных пациентов».

Фото: Александр ЧЕРНОВ

Диплом за лучшую неврологическую клинику получил медицинский центр «Позвоночник» и Гузалия Гибаева: «Для меня победа в голосовании была очень неожиданной. Мы просто подали заявку и забыли про нее. Тем не менее за нас проголосовали и определили лучшими в своей номинации!»

Фото: Александр ЧЕРНОВ

Диплом победителя в номинации «Лучший реабилитационный центр для наркозависимых и алкозависимых» получил Вячеслав Васильев из реабилитационного центра «Панацея»: «Приятно быть отмеченными в этой номинации. Благодаря нашему сотрудничеству о нас многие узнали, ведь зачастую люди, которые сталкиваются с проблемой, не знают, куда обращаться».

Фото: Александр ЧЕРНОВ

Лучшей детской клиникой назван «Медэксперт-Детство». Диплом получил Сергей Моряшов: «Большое счастье, что народная газета доносит до населения важную информацию о ценности хорошего и качественного лечения. Желаем «Комсомолке» и в дальнейшем продолжать делать свое благое дело».

Фото: Александр ЧЕРНОВ

Звание «Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья» и «Лучшая клиника в области гинекологии» получила «Клиника Нуриевых».

Диплом призера в номинации «Лучшая клиника в области гинекологии» получил медицинский центр «НУРМЕД».

В номинации «Лучшая стоматологическая клиника» была нешуточная борьба. Конкуренты дышали друг другу в затылок на протяжении всех дней голосования. В итоге победу в номинации одержала стоматологическая поликлиника № 9.

Фото: Александр ЧЕРНОВ

Все победители получили дипломы, памятные подарки и много положительных эмоций от общения друг с другом и от приятной атмосферы вечера в кругу коллег, которые за это время стали друзьями.

*на основании онлайн-голосования «Клиника года». Сроки проведения с 1.07.2018-31.10.2018г. Количество проголосовавших 2698.

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