В Казани выбрали лучшие клиники 2018 года

Вместе с жителями Татарстана «Комсомольская правда» выбрала лучшие частные лечебные учреждения Казани.* Это необходимо, чтобы сделать сферу медицины более открытой и понятной для каждого, а главное - научить людей перестать бояться частных клиник. Ведь порой только там можно получить достойное решение своей проблемы. Проект «Лучшие клиники 2018 года» ставит цель показать, какие медицинские учреждения пользуются доверием и уважением жителей республики, а также рассказать читателям о самых качественных и доступных медицинских сервисах города, стимулировать повышение качества лечебного процесса в медучреждениях, внедрение новых медицинских технологий и развивать доверительные формы профессионального общения между врачом и пациентом.

Открытое онлайн-голосование проходило на сайте kazan.kp.ru с 1 июля по 31 октября 2018 года. Жители Татарстана могли выбрать лучшую стоматологическую клинику, лучший реабилитационный центр для нарко- и алкозависимых, проголосовать за лучшую клинику в области репродуктивного здоровья, лучший диагностический центр, лучшую неврологическую клинику, лучшую клинику в области гинекологии, лучшую многопрофильную клинику, лучшую косметологическую клинику и лучшую детскую клинику.

Визитная карточка любого медицинского учреждения - его репутация. Ее можно заработать только долгими годами практики. Можно воспользоваться сарафанным радио, найти отзывы в социальных сетях или на странице учреждения. Теперь выбрать необходимую клинику еще проще - увидеть ее на сайте «Комсомольской правды».

В одном из лучших ресторанов в центре Казани «Аль Каср» прошло долгожданное подведение итогов и встреча победителей голосования с представителями любимого издания.

Диплом победителя в номинации «Лучшая многопрофильная клиника» и «Лучшая косметологическая клиника» получила многопрофильная клиника «Медел» и ее представитель Ленар Салахутдинов. На протяжении многих лет клиника «Медел» считается одним из лидеров частных клиник Казани. Она специализируется на уникальных методах лечения, широко используемых за рубежом и мало представленных в России.

Лучшим диагностическим центром признан ЛДЦ «Биомед». Диплом получили Директор по развитию Алла Айрапетова и специалист по маркетингу и PR Мария Тростина, которая в свою очередь отметила: «У "Биомеда" достойное прошлое и большие планы будущее. Профессиональная лабораторная диагностика - наше уникальное преимущество. Это позволяет нам формировать партнёрские отношения с другими медицинскими центрами и учреждениями Казани. Потому, что у нас одна общая задача - оказание качественных медицинских услуг во благо здоровья жителей нашего города».

Диплом за лучшую неврологическую клинику получил медицинский центр «Позвоночник» и Гузалия Гибаева: «Для меня победа в голосовании была очень неожиданной. Мы просто подали заявку и забыли про нее. Тем не менее за нас проголосовали и определили лучшими в своей номинации!»

Диплом победителя в номинации «Лучший реабилитационный центр для наркозависимых и алкозависимых» получил Вячеслав Васильев из реабилитационного центра «Панацея»: «Приятно быть отмеченными в этой номинации. Благодаря нашему сотрудничеству о нас многие узнали, ведь зачастую люди, которые сталкиваются с проблемой, не знают, куда обращаться».

Лучшей детской клиникой назван «Медэксперт-Детство». Диплом получил Сергей Моряшов: «Большое счастье, что народная газета доносит до населения важную информацию о ценности хорошего и качественного лечения. Желаем «Комсомолке» и в дальнейшем продолжать делать свое благое дело».

Звание «Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья» и «Лучшая клиника в области гинекологии» получила «Клиника Нуриевых».

Диплом призера в номинации «Лучшая клиника в области гинекологии» получил медицинский центр «НУРМЕД».

В номинации «Лучшая стоматологическая клиника» была нешуточная борьба. Конкуренты дышали друг другу в затылок на протяжении всех дней голосования. В итоге победу в номинации одержала стоматологическая поликлиника № 9.

Все победители получили дипломы, памятные подарки и много положительных эмоций от общения друг с другом и от приятной атмосферы вечера в кругу коллег, которые за это время стали друзьями.

Итак, подведем итоги голосования:

Победителем в номинации «Лучшая многопрофильная клиника» стала Многопрофильная Клиника «МЕДЕЛ»

Победителем в номинации «Лучшая косметологическая клиника» стала Многопрофильная Клиника «МЕДЕЛ»

Победителем в номинации «Лучший неврологический центр» стал Медицинский Центр «Позвоночник»

Победителем в номинации «Лучшая клиника в области репродуктивного здоровья» стала «Клиника Нуриевых»

Победителем в номинации «Лучшая клиника в области гинекологии» стала «Клиника Нуриевых»

Призером в номинации «Лучшая клиника в области гинекологии» стал Медицинский Центр «НУРМЕД»

Победителем в номинации «Лучший диагностический центр» стал «Биомед, сеть лечебно-диагностических центров»

Победителем в номинации «Лучшая детская клиника» стал Медицинский Центр «Медэксперт-Детство»

Победителем в номинации «Лучший реабилитационный центр для наркозависимых и алкозависимых» стал Реабилитационный центр «Панацея»

Победителем в номинации «Лучшая стоматологическая клиника» стала «Стоматологическая поликлиника № 9»

* На основании онлайн-голосования «Клиника года». Сроки проведения с 1.07.2018 по 31.10.2018. Количество проголосовавших - 2698.