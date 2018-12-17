Мир… Труд… Альметьевский политехнический!

Альметьевский политехнический техникум уверенно выходит на мировой уровень. Как, спросите вы? Как колледж в небольшом городе, который еще 75 лет назад носил статус деревни, может претендовать на такое?! Может и претендует. И вот почему.

В Республике Татарстан в последние годы стало уже традицией проведение региональных чемпионатов профмастерства по стандартам «Ворлдскиллс». Молодые ребята - учащиеся техникумов и колледжей соревнуются между собой в профессиональном мастерстве. И это не какие-то местечковые соревнования. Это часть большого международного некоммерческого движения WorldSkills International. А значит, по таким же стандартам соревнуются между собой и юные профессионалы по всему миру. Представьте, в Швейцарии и Китае, Бразилии и Марокко, Испании, Японии и еще в нескольких десятках стран - всего в 79 странах мира - выработана и четко задана одна, по сути, высокая планка профмастерства. Это ли не мировой уровень для учебного заведения, растящего рабочие кадры?

Так вот, в движении «Ворлдскиллс» Альметьевский политехнический техникум принимает участие с 2013 года. И с каждым годом растет число компетенций, по которым подают заявки на чемпионат ребята из Альметьевска. Если вначале таких компетенций было 8, то сейчас уже 21! Растет и число участников чемпионата. А главное - растет количество студентов-призеров «Ворлдскиллс», подтверждая тем самым высокий уровень образования, которое дает техникум. Так, в минувшем учебном году студенты техникума завоевали 14 призовых мест на региональном уровне. А один из ребят - Александр Калуков под руководством преподавателя техникума Даниса Миннегаллямова принял участие в Национальном чемпионате в Южно-Сахалинске (WorldSkills Russia), завоевав в нем третье призовое место по компетенции «Прототипирование».

В будущем году Мировой чемпионат по стандартам «Ворлдскиллс» пройдет в Казани. Это повод для особой гордости для всех жителей Татарстана (в голосовании за право проведения чемпионата Казань опередила Париж!). А для Альметьевского политехнического техникума и повод для следующего рывка вперед, который ему поможет совершить выигранный в этом году грант от Министерства просвещения РФ.

В мае 2018 года многие профессиональные образовательные организации РТ принимали участие в конкурсе на предоставление из федерального бюджета грантов на обновление и модернизацию материально-технической базы. По итогам конкурса ГАПОУ «Альметьевский политехнический техникум» признан победителем. Для техникума эта победа очень значима. А бесценной поддержкой в ее достижении здесь считают помощь стратегического партнера техникума ПАО «Татнефть» имени В. Д. Шашина и его гендиректора Н. У. Маганова. Без постоянного обновления материально-технической базы невозможно ни участие в мировых чемпионатах, ни проведение учебных процессов на современном уровне. И для того, чтобы растить себе достойную рабочую смену, партнер техникума ПАО «Татнефть» вкладывает огромные средства. За последние 10 лет вложения превышают 200 миллионов рублей. Техникум гордится современным учебно-производственным корпусом, в котором расположены и спортивный зал, и библиотека с читальным залом, и актовый зал, а также учебно-производственные мастерские, гараж, автомобильный парк и два общежития.

Но, конечно, главная гордость Альметьевского политехнического техникума - это его студенты, которые помимо профессиональных достижений в чемпионатах «Ворлдскиллс» задают тон в спортивных и творческих мероприятиях республики. В техникуме работает 13 спортивных секций, и сборная команда техникума на протяжении последних трех лет лидирует в чемпионате ПОО Республики Татарстан. Хореографический ансамбль народного танца «Мериданс» - победитель международных, всероссийских и республиканских конкурсов народного творчества. Студенческое научное общество «Инноватика» позволяет студентам проявить способности к исследовательской и поисковой работе. Военно-патриотическое, трудовое воспитание, волонтерское движение позволяют формировать социально адаптированных специалистов с активной жизненной позицией.