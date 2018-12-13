ДЕЛЬФИНАРИЙ СКОРО УЕДЕТ: Как долго еще казанцы смогут любоваться на веселых дельфинов?

Мы уже привыкли, что в столице Татарстана есть свой дельфинарий. И каждый, кому нравятся эти чудесные животные, может прийти сюда на представление в любой сезон. На самом деле дельфинарий не совсем свой, а набережночелнинский. Однако, арендовав бассейн КЦ «Ак Барс» еще в 2017 году, челнинцы так и задержались у нас, радуя детишек и взрослых качественными представлениями.

А недавно в городе появились слухи, что совсем скоро дельфинарий может уехать из Казани. Что случилось? Больше нечем удивить казанцев? «Кончилась публика» - все, кто хотел, уже посмотрели дельфинов? Мы отправились в дельфинарий, чтобы узнать наверняка, где «звон», а где правда. А заодно выяснили немало интересного о водных обитателях дельфинария в Казани.

- Мы точно останемся в Казани до конца января, - проинформировал нас директор дельфинария Марсель Зарипов. - А вот что будет дальше, пока непонятно: мы арендуем бассейн в МЦ «Ак Барс» и договор пока подписан только до конца января 2019 года.

По окончании срока договора аренды помещения тренерский состав и их питомцы вернутся на свою базу в Набережные Челны. Конечно, это не трагедия, и все-таки немного жаль. Передвижные дельфинарии в России с недавних пор запретили из-за негуманных условий содержания в них животных. А ближайшие к Казани стационарные дельфинарии не так уж и близко - в Москве, Нижнем Новгороде и Набережных Челнах. Так что пока есть возможность быстро оказаться в обществе дельфинов, стоит сделать это. Тем более, что…

СКОРО - НОВАЯ ПРОГРАММА!

Она стартует 25 декабря и, конечно же, посвящена Новому году. «Новогодняя легенда южных морей» - в этот Новый год в дельфинарии решили приоткрыть завесу тайны происхождения подарков у детей из южных стран. Кто вручает детям подарки и почему именно в новогоднюю ночь - вы узнаете из удивительного путешествия с питомцами Казанского дельфинария. Не обойдется и без романтической истории, которая не оставит равнодушными ни взрослых, ни детей. И если вы готовы услышать легенду южных морей, вас ждут здесь на самое теплое представление этого года!

Новая программа понравится и тем, кто был здесь совсем недавно - скажем, летом. Дельфины освоили новые элементы, и антураж трюков совсем новый.

Кстати, о трюках. А знаете ли вы, что любой трюк придумывают… сами дельфины? Да-да, морских животных практически невозможно научить делать какой-то придуманный дрессировщиком элемент. Зато тренер может «подсмотреть», что интересного делает дельфин, резвясь в воде. А затем… он просто «подкрепляет» поведение дельфина «пряником» - например, давая ему не один кусочек рыбки, как обычно, а целых пять! Именно так тренеры челнинского дельфинария в Казани заметили, как дельфин Ирбис делает в прыжке кувырок спиной вперед (редкий трюк для дельфина). И сделали из этого яркий элемент программы.

ОХ УЖ ЭТИ ПОДРОСТКИ!

Придете смотреть на Ирбиса - знайте: перед вами четырехлетка, по дельфиньим меркам подросток. Родился Ирбис в челнинском дельфинарии - почти чудо, если учесть, что, как и многие животные, дельфины очень неохотно размножаются в неволе. Но, похоже, в далеком от моря дельфинарии условия настолько благодатные, что с 2011 года в нем родились уже три новых дельфиненка!

Ирбис - подросток довольно спокойный. Хотя, как и все подростки, дельфины-тинейджеры отличаются непослушным нравом.

- Была у нас в Челнах девочка-дельфин Инди - вот это озорница! - вспоминают в дельфинарии. - Повадилась развязывать девушкам купальники во время плавания с дельфинами. Двое дельфинов подставят свои спины под руки девушке, а Инди подплывает сзади, хвать лямку - и ждет, когда те поплывут. Инди же остается на месте - ну и всё. Крики, визг… Ее это очень забавляло. Потом, конечно, отучили.

Кстати, имя Ирбис означает «снежный барс», который, как известно, изображен на гербе республики. Казанский дельфинарий размещается на территории МЦ «Ак Барс», возле входа в который находится фонтан со скульптурой снежного барса… Символично, не находите?

БЛИЖЕ НЕКУДА

Ирбиса, второго дельфина Рэма, а также двух морских котиков в казанском дельфинарии вы сможете увидеть - ближе некуда! Это особенность именно этого места. Бассейн довольно компактный, трибуны всего в 2 - 3 ряда (сравните - в Челнах только балкон в 7 рядов). С первого ряда до воды буквально 2 метра!

Лайфхак: билеты на представления продаются без мест, так что приходите пораньше - успеете занять лучшие места.

Кстати, о билетах. Руководство дельфинария говорит, что цены на билеты не поднимали с 2014 года. При этом демократичными их особо не назовешь. Почему так?

Отправляясь в дельфинарий, надо представлять себе, насколько дорого нынче содержание дельфинов и котиков. Мы даже не задумываемся об этом. Но вот вам такие цифры. Только на морскую соль для воды уходит около 80 тысяч рублей в неделю! А стоимость рыбы - основной еды дельфинов - за последние два-три года возросла в 2,5 раза. Если до 2014 года в челнинском дельфинарии статья расходов на питание морских млекопитающих составляла 2,5 млн. рублей в год, то сейчас - 7 млн. рублей. При этом рыба для питомцев используется только свежемороженая и только в течение часа после разморозки. Не съели - увозят в приют для животных. Причина столь строгого подхода - в отсутствии термической обработки.

Но основная причина, по которой не повышают цены, - понимание трудностей и стремление показать удивительный мир морских млекопитающих как можно большему количеству детей. Вот именно поэтому дельфинарий проводит и благотворительные представления для тех детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации.

Расписание представлений вы сможете найти на сайте.

Казань, ул. Декабристов, 1

Тел. (843) 523-83-94