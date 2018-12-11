2018-12-11T19:38:32+03:00
Происшествия

Застрявших в Китае татарстанских туристов вернут в Казань 11 декабря

Самолет с путешественниками уже вылетел в Россию
Лика ИСАЕВА
Поделиться:
Ориентировочно, самолет должен приземлиться в 17.00.Ориентировочно, самолет должен приземлиться в 17.00.Фото: Алина НИЗАМОВА
Изменить размер текста:

Экстремальным возвращение домой с китайского острова Хайнань завершился отпуск для 369 казанских туристов, отправившихся в Поднебесную по групповой туристической визе. Авиапоревозчик отказался от работы с туркомпанией "Жемчужная река", заявив, что та им задолжала более двух миллионов рублей за ранее выполненные перелеты. Когда как представители "Жемчужной реки" в России отрицают наличие долга.

Не ожидавшие подобного форс-мажора, россияне в количестве более 1,5 тысяч человек оказались заложниками ситуации. Тем временем в России предпринимались меры по решению вопроса о возращении на родину. Татарстанским туристам удалось сообщить о проблеме президента республики Рустаму Минниханову.

На данный момент представители аэропорта "Казань" сообщили, что авиакомпания запросила посадку для самолета, перевозящего туристов с китайского острова Хайнань. Ориентировочно, самолет должен приземлиться в 17.00.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
В Казани откроется первая городская шахматная школа
За смерть пассажирки поезда, погибшей в Чувашии, ответит проводник
В Татарстане врача-терапевта признали виновным в смерти пациента
В Татарстане стартует программа по капремонту и строительству летних лагерей стоимостью 6-7 миллиардов рублей
19 декабря три района Казани отключат от света
Минтранс России готов выделить от 350 до 500 миллионов рублей на реконструкцию летного поля аэропорта Чебоксар
Татарстанцев приглашают на массовую зарядку в парках и скверах города
Представители «Ростелекома» стали призерами DigitalSkills-2018 в Казани
В Чебоксарах троллейбус насмерть сбил пенсионерку
Депутат республиканского Госсовета возглавила федерацию профсоюзов Татарстана
В Казани прикрытие улицы Баки Урманче продлили до 15 января
"Рубин" отправится на первый зимний сбор уже 4 января
В Казани поймали продавцов осетровой икры
Лучший подарок – это знания: новогодняя акция от сервиса «Ростелеком Лицей»
В Марий Эл лихач выехал на встречку, врезался в грузовик и погиб
Экс-директор бассейна в Чувашии. где утонул ребенок, стал обвиняемым в уголовном деле
Долги по зарплатам в Чувашии достигли более 99 миллионов рублей
В Чувашии в аварии погибла женщина-пассажир, еще трое получили ранения
В Казани под колесами внедорожника погиб мужчина
Президент Татарстана вручил школам республики 57 автобусов
"Зима вошла в свою норму": В Татарстан придут 30-градусные морозы
В Чувашии Светлана Ананьева назначена врио министра экономики республики
В казанском поселке Дербышки обновят озеро Комсомольское
В Татарстане во время пожара спасли 42-летнего мужчину
В Советском районе Казани детсад и гимназию отключат от воды на сутки