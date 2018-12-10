2018-12-10T17:04:29+03:00
Туризм

Туркомпания, чьи клиенты из Татарстана застряли в Китае, не имела никаких долгов перед авиакомпанией

Причиной задержки могли стать поломки самолетов
Алина ГАБДУЛИНА
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В том или ином случае, вовремя вернуться домой не смогли порядка 250 татарстанцевВ том или ином случае, вовремя вернуться домой не смогли порядка 250 татарстанцевФото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Представитель туристической фирмы "Жемчужная река" в России - фирма «Тревел Дизайнерс», заявил, что она не имеет никаких долгов перед авиакомпанией, которая не смогла вовремя отправить 250 татарстанцев домой. Причиной задержки вылетов могли стать поломки самолетов.

«Тревел Дизайнерс», уточнила, что, по их данным, авиакомпания «ИрАэро» не может выполнять полеты по их программе.

К тому же оказалось, что «Жемчужная река» совершала платежи в авиакомпанию через другую турагенство – «Эверэйт», с которой имеет субагентсткий договор

Известно, что рейс российской авиакомпании «ИрАэро», которая временно остановила вылеты, прибыл из города Хайкоу в Челябинск вместе с туристами из Татарстана.

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