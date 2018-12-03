«Детский хор Светлакова» спел про Нижнекамск на федеральном канале

В программе «Слава Богу ты пришел!», так называемый, детский хор Сергея Светлакова исполнил песню про Нижнекамск на мотив «Ибицы» Филиппа Киркорова и Николая Баскова. В самом начале программы, дети спели песню об отдыхе в татарстанском городе, которая тут же стала хитом интернета:

"Нам сегодня не до сна - у отца начало отпуска,

И я сижу в двойных носках —

Отцу наплевать на Ибицу…

Нижнекамск - и биться сердце стало реже,

И я уже не буду прежним,

Я рядом отдохну нехило, с нефтехимом!

Нижнекамск! У бабушки там восемь соток,

Я в луже растворил кроссовок,

От скуки забивая сваи, отдыхаю…"

У жителей Нижнекамска слова песни вызвали недоумение, о чем они тут же поделились в социальных сетях: "Многие платят за черный пиар, а тут бесплатно", "Нельзя смеяться над городом, который помогает всей республике оставаться на плаву", "Ни за что высмеяли наш родной Нижнекамск и всех его жителей".

Но есть и те, у кого песня вызвала восторг: "Хороший юмор, а главное правда. Конечно, кроссовок в Нефтехиме не растворял, но снег всех цветов радуги видел".

Это не первая песня детского хора Сергея Светлакова на взрослую тему. Он уже пел про отдых на юге России и даже про повышение НДС.