В Татарстане из-за погоды пассажиры более 12 часов ждали своего вылета в Дубай

В аэропорту «Бегишево» пассажиры рейса в Дубай более 12 часов ждали своего вылета. Самолет летевший из Объединенных Арабских Эмиратов в связи с плохой погодой вынужден был сесть в Казани.

По словам туристов, они должны были отправиться в путь 19 ноября в 23.45, а в итоге прождали всю ночь. Сначала рейс перенесли на 2.30. Но самолет продолжал выжидать приемлемой погоды в аэропорту столицы Татарстана. В итоге им сообщили, что вылет состоится лишь в 13.30 20 ноября.

После трех часов ночи разъяренным пассажирам предоставили горячую еду, а после пяти утра начали заселять в номера рядом с аэропортом «Бегишево».

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- Рейс, который выполняла авиакомпания Azur Air совершил посадку в двенадцать часов ночи в Казани в связи с неблагоприятными погодными условиями. 20 ноября в 12.03 самолет вылетел в «Бегишево», - сообщили последние данные в пресс-службе казанского аэропорта.