2018-11-20T15:07:30+03:00
Общество

В Татарстане из-за погоды пассажиры более 12 часов ждали своего вылета в Дубай

Они должны были отправиться из аэропорта «Бегишево», но все это время их самолет находился в Казани [фото]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: Из материалов пресс-службыФото: Из материалов пресс-службы
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В аэропорту «Бегишево» пассажиры рейса в Дубай более 12 часов ждали своего вылета. Самолет летевший из Объединенных Арабских Эмиратов в связи с плохой погодой вынужден был сесть в Казани.

По словам туристов, они должны были отправиться в путь 19 ноября в 23.45, а в итоге прождали всю ночь. Сначала рейс перенесли на 2.30. Но самолет продолжал выжидать приемлемой погоды в аэропорту столицы Татарстана. В итоге им сообщили, что вылет состоится лишь в 13.30 20 ноября.

После трех часов ночи разъяренным пассажирам предоставили горячую еду, а после пяти утра начали заселять в номера рядом с аэропортом «Бегишево».

Фото: соцсети

Фото: соцсети

- Рейс, который выполняла авиакомпания Azur Air совершил посадку в двенадцать часов ночи в Казани в связи с неблагоприятными погодными условиями. 20 ноября в 12.03 самолет вылетел в «Бегишево», - сообщили последние данные в пресс-службе казанского аэропорта.

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