2018-11-19T14:41:21+03:00
Общество

«Ну давай, разденься, я тебя так сниму»: Кондуктра, с кулаками набросившегося на пассажирку из-за телефона, отстранили от работы

Директор транспортного предприятия встал на защиту своей сотрудницы, но, чтобы не разжигать конфликт, "дал отдохнуть" две недели
Лилия АЛЕКСАНДРОВА
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Кондуктора отстранили на 2 недели.Кондуктора отстранили на 2 недели.Фото: скриншот видео
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Получила свое продолжение история с избитой в автобусе 62 маршрута казанкой Региной Павловой. Напомним, инцидент произошел в четверг, 15 ноября. По версии женщины, она решила сфотографировать кондуктора, которая не работала и хамила ей. Это разозлило работницу автобуса, которая начала материться и полезла на Регину с кулаками.

- Она спросила - почему я фотографирую ее втихаря и сказала, что может раздеться, чтобы фотографии получились более красивыми. Когда она поняла, что камеру я убирать не собираюсь - начала пытаться выхватить у меня из рук мобильный телефон. На этот момент пассажиров в автобусе уже не было. Она погналась за мной через весь салон и начала бить руками и ногами. Когда она стала душить меня, я начала задыхаться и из последних сил крикнула: «Помогите!». Телефон выпал из рук. На крики отреагировал водитель, - рассказала «КП-Казань» Регина Павлова.

«МОЖЕТ ПАССАЖИРКА ПРОСИЛА СНЯТЬ ПАЛЬТО, А МОЖЕТ И ДО ГОЛА РАЗДЕТЬСЯ»

Как выяснила «КП-Казань», автобус обслуживание компания ООО «Агромир». Ее директор Владимир Капитонов провел служебное расследование и взял объяснительные с водителя и кондуктора. По его версии, Регина сама спровоцировала кондуктора.

- По версии кондуктора и водителя пассажирка подошла к водителю, хотела заплатить за проезд, водитель махнул в сторону салона, так как там есть кондуктор. Кондуктор подошла и предложила ее обилетить. Пассажирка не отреагировала, развернулась, прошла мимо кондуктора, села, вытащила мобильный телефон и начала ее снимать. Кондуктор, конечно, возмутилась, сказала, «Не надо меня снимать». На что пассажирка ответила: «Ну давай, разденься, я тебя так сниму». Ну и понеслась душа в рай. Я считаю, что с этого «разденься» и начался конфликт. Может пассажирка и просила только пальто снять, но, согласитесь, звучит двусмысленно, кто-то может решить, что она до гола предлагает раздеться! Ну это нормально чтоли? Никому такое не понравится! Кондуктор хотела отобрать телефон, чтобы стереть эти записи, только и всего. Никто никого не душил, на землю не клал, - рассказывает директор предприятия Владимир Капитонов, утчеврждая, что у него нет оснований не верить этой версии. Как говорится, двое против одного.

УРОК ДЛЯ ДРУГИХ

В воскресенье, 18 ноября, он провел собрание с кондукторами и водителями, где еще раз попросил их не конфликтовать с пассажирами, даже если те не правы.

- Я считаю, что пассажирка спровоцировала кондуктора. Я сам за культуру обслуживание пассажиров, но пассажир же должен тоже какие-то грани видеть и совесть иметь, - говорит Капитонов.

Единственное, в чем по его версии провинилась кондуктор — это форма. У нее с собой был фартук, но она его не надела. Впрочем, кондуктор на линии сейчас не работает, ее отсранили на 2 недели.

- Во-первых, чтобы все улеглось, а во-вторых, чтобы другим это было уроком, чтобы не ввязывались в конфликт. Да она и сама вся на нервах сейчас, приехала ко мне вчера в слезах вся, ее трясет, говорит, что это вранье все, что написали в СМИ, - рассказывает директор.

Впрочем, объективную версию событий установить невозможно: камеры в салоне автобуса нет, поэтому директору предприятия приходится полагаться только на честность своих работников. Кстати, по его словам, ответственность за кондукторов лежит на водителях: именно они их нанимают. В штате предприятия кондукторов нет. Но это, по словам Капитонова, не проблема, ведь в основном водители берут проверенных напарниц — своих жен.

В казанском автобусе кондуктор напала на школьного учителя.соцсети

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