15 ноября в 15.40 35-летний преподаватель Регина Павлова села в автобус маршрута №62 на остановке «Сахарова». В салоне было немного людей. Кондуктора среди пассажиров педагог не распознала. В итоге ей пришлось подойти к водителю, чтобы честно оплатить проезд.

Тот удивился и сказал, что кондуктор в салоне. Тут к Павловой подошла девушка без формы и каких-либо обозначений работника транспортного предприятия. По словам учительницы, это была девушка, которая на протяжении нескольких остановок как обычный пассажир разговаривала по телефону. Подошедшая, как утверждает Павлова, в грубой форме заявила, что она и есть кондуктор. Завязалась словесная перебранка.

Учительница оплатила проезд и решила сфотографировать хамоватого кондуктора на свой мобильный телефон. Девушка, заметила это и начала нецензурно оскорблять пассажира.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/678005" frameborder="0"></iframe> В казанском автобусе кондуктор напала на школьного учителя.соцсети

- Она спросила - почему я фотографирую ее втихаря и сказала, что может раздеться, чтобы фотографии получились более красивыми. Когда она поняла, что камеру я убирать не собираюсь - начала пытаться выхватить у меня из рук мобильный телефон. На этот момент пассажиров в автобусе уже не было. Она погналась за мной через весь салон, повалила на пол и начала бить ногами по лицу и животу. Когда она стала душить меня, я начала задыхаться и из последних сил крикнула: «Помогите!». Телефон выпал из рук. На крики вышел водитель, - рассказала «КП-Казань» Регина Павлова.

Увидев пассажирку, лежащую на полу, мужчина поинтересовался - что произошло. Регина рассказала, как все было. После чего, по словам учительницы, на глазах водителя кондуктор ударами и пинками вытолкала ее через переднюю дверь, выкрикнув в след оскорбления. После чего автобус уехал.

Регина Павлова уверяет, что водитель видел в зеркало, как ее избивают, поэтому на протяжении всей драки он проехал несколько остановок, не забирая пассажиров.

Когда учительница осталась на улице одна в ссадинах и кровоподтеках к ней подошли прохожие, которые хотели оказать ей первую помощь. Женщина в юности болела эпилепсией, сейчас есть подозрения, что из-за стресса приступы могут возобновиться. Пострадавшая намерена написать заявление в полицию, чтобы кондуктора, а также водителя нашли и наказали.