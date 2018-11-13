Бывший вратарь ФК «КАМАЗ» снялся в клипе Ольги Бузовой

Королева российского инстаграма Ольга Бузова выпустила новый клип совместно с рэпером Витей АК. Клип рассказывает, почему современной молодежи важно попасть на телепроект «Дом-2». В нем снялись блогеры, исполнители и даже известные спортсмены. Одна из ролей досталась экс-вратарю футбольного клуба «КАМАЗ» и бывшему голкиперу российской сборной Руслану Нигматуллину.

В клипе его уговаривают стать участником телешоу за солидный гонорар. В результате он соглашается. Увидеть футболиста в клипе Ольги Бузовой не было неожиданностью для пользователей социальных сетей, которые тут же дали свою оценку увиденному.

Много лет Руслан Нигматуллин работает ди-джеем. Это не мешает ему вести преподавательскую деятельность в собственной школе вратарей.

Так же в клипе снялись - блогер Александр Шпак, певец Дмитрий Маликов, экс-участник «Дома-2» Степан Меньшиков и другие.

Узнавайте свежие новости Казани и Татарстана в наших группах «ВКонтакте» и «Инстаграме»