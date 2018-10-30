В Казани прямо на ходу загорелся троллейбус

СЕГОДНЯ 11:43 2018-10-30T12:12:15+03:00

Изменить размер текста: A A

30 октября на улице Декабристов рядом с остановочной площадкой «улица Гагарина» загорелся троллейбус. Рано утром водитель выехал из депо и направлялся к первой остановке своего маршрута. В салоне начал распространяться запах гари. После чего вспыхнул огонь. Пламя мгновенно распространилось по салону. Водитель не успел припарковать транспортное средство в безопасном от проезжающих машин месте и оставил его на проезжей части, после чего вместе с кондуктором выбежал на улицу.

Огонь моментально охватил весь салон. К приезду спасателей троллейбус полностью был охвачен огнем. После тушения от троллейбуса остался только выгоревший каркас.

По предварительной версии - перед выходом на рейс водитель не проверил исправность транспортного средства из-за чего произошло электрическое замыкание проводки.

Фото: Соцсети

Пострадавших нет. Утром троллейбус транспортировали на место стоянки для проведения дальнейшей технической экспертизы.

Отметим, что в последнее время в Казани участились случаи воспламенения элетротранспорта. Так, неделю назад на проспекте Ямашева загорелся трамвай.