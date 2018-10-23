В Казани около "Парк Хауса" во время движения загорелся трамвай

СЕГОДНЯ 16:31 2018-10-23T16:33:56+03:00

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В Казани около 14:20 на проспекте Ямашева загорелся трехсекционный трамвай пятого маршрута. В момент возгорания в салоне находились пассажиры.

По словам очевидцев, запах гари в вагоне появился, когда он проезжал остановку «ДК Химиков». Рядом с парком Победы в вагоне появился дым, водитель резко затормозил.

На крыше над местом водителя в задней части трамвая в этот момент уже во всю полыхал огонь. Трамвай несколько десятков метров проехал с сильным пламенем на крыше.

Фото: Соцсети

В это время в салоне началась паника, а проезжающие мимо автомобили что было сил начали сигналить водителю, чтобы он обратил внимание. Не доехав до остановки, вагон остановился и пассажиры покинули салон. Водитель с кондуктором своими силами начали тушить открытое пламя. Не исключено что во время дождя, влага попала в проводку, случилось замыкание и начался пожар.