В Казани около "Парк Хауса" во время движения загорелся трамвай
В Казани около 14:20 на проспекте Ямашева загорелся трехсекционный трамвай пятого маршрута. В момент возгорания в салоне находились пассажиры.
По словам очевидцев, запах гари в вагоне появился, когда он проезжал остановку «ДК Химиков». Рядом с парком Победы в вагоне появился дым, водитель резко затормозил.
На крыше над местом водителя в задней части трамвая в этот момент уже во всю полыхал огонь. Трамвай несколько десятков метров проехал с сильным пламенем на крыше.
Фото: Соцсети
В это время в салоне началась паника, а проезжающие мимо автомобили что было сил начали сигналить водителю, чтобы он обратил внимание. Не доехав до остановки, вагон остановился и пассажиры покинули салон. Водитель с кондуктором своими силами начали тушить открытое пламя. Не исключено что во время дождя, влага попала в проводку, случилось замыкание и начался пожар.
Горит трамвай в Казани.23 октября