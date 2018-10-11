В Татарстане пойман глава российского крыла террористической организации Хизб ут-Тахрир*

СЕГОДНЯ 16:39 2018-10-11T18:20:32+03:00

Вместе с ним были также были задержаны и его подельники [видео]

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Операция ФСБ России, Росгвардии Татарстана и МВД Татарстана по задержанию главаря российского крыла и лидеров региональной структуры террористической организации Хизб ут-Тахрир* прошла успешно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.kazan.kp.ru/video/embed/672935" frameborder="0"></iframe> В Татарстане пойман глава российского крыла террористической организации.

- Разработка группы шла некоторое время, и на данный момент уже установлено, что по указанию своих зарубежных кураторов задержанные координировали антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания теократического унитарного государства — так называемого «Всемирного халифата» и направленную на свержение законной власти, в том числе террористическими методами, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Как стало известно во время расследования, лидеры террористических формирований не только занимались вербовкой в ряды Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (организация запрещена в России – Ред.), но и целенаправленно работали над созданием в России сетевой закрытой структуры. Они же и организовывали переправу завербованных жителей Татарстана в страны Ближнего Востока, чтобы они вступали в ряды боевых формирований террористической организации.

Во время задержания у членов запрещенной организации нашли и изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (организация запрещена в России – Ред.), документов с указаниями эмиссаров, а также отчеты о проделанной работе. Также, были отправлены на экспертизу изъятые у задержанных средства связи и электронные носители информации.

* Террористическая организация запрещена в России