2018-10-11T18:20:32+03:00
Происшествия

В Татарстане пойман глава российского крыла террористической организации Хизб ут-Тахрир*

Вместе с ним были также были задержаны и его подельники [видео]
Мария ЛУКОЯНОВА
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Операция провели сотрудники ФСБ России, Росгвардии Татарстана и МВД Татарстана.Операция провели сотрудники ФСБ России, Росгвардии Татарстана и МВД Татарстана.Фото: скриншот видео
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Операция ФСБ России, Росгвардии Татарстана и МВД Татарстана по задержанию главаря российского крыла и лидеров региональной структуры террористической организации Хизб ут-Тахрир* прошла успешно.

В Татарстане пойман глава российского крыла террористической организации.

- Разработка группы шла некоторое время, и на данный момент уже установлено, что по указанию своих зарубежных кураторов задержанные координировали антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания теократического унитарного государства — так называемого «Всемирного халифата» и направленную на свержение законной власти, в том числе террористическими методами, - сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Как стало известно во время расследования, лидеры террористических формирований не только занимались вербовкой в ряды Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (организация запрещена в России – Ред.), но и целенаправленно работали над созданием в России сетевой закрытой структуры. Они же и организовывали переправу завербованных жителей Татарстана в страны Ближнего Востока, чтобы они вступали в ряды боевых формирований террористической организации.

Во время задержания у членов запрещенной организации нашли и изъяли значительное количество запрещенных в России пропагандистских материалов Хизб ут-Тахрир аль-Ислами (организация запрещена в России – Ред.), документов с указаниями эмиссаров, а также отчеты о проделанной работе. Также, были отправлены на экспертизу изъятые у задержанных средства связи и электронные носители информации.

* Террористическая организация запрещена в России

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