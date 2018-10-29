В открытом чемпионате «Дом.ru» по Dota 2 разыграют 1 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:57 2018-10-29T09:57:54+03:00

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Телеком-оператор «Дом.ru» при поддержке Федерации компьютерного спорта России приглашают поклонников компьютерной игры Dota 2 к участию в открытом чемпионате. Команды, победившие в отборочных соревнованиях, выйдут в финал турнира и поборются за чемпионский титул и призовой фонд в 1 000 000 рублей.

Чемпионат состоит из 2 онлайн-этапов: групповых отборочных игр, которые пройдут с 3 по 25 ноября в каждом в федеральном округе, и финала - с 30 ноября по 2 декабря. Участвовать может любая команда из 5 человек, возрастное ограничение – 14+. Оставить заявку на участие на первый турнир можно до 3 ноября, а задать вопросы организаторам - через чат-канал Discord.

Отборочные соревнования пройдут по олимпийской системе: до победы в одном гейме, финала – до победы в 2 геймах. Каждый федеральный округ разыграет одну квоту в финальный этап. За 1 место команда-победитель получит 500 тысяч рублей, за 2-4 место – 225, 125 и 50 тысяч рублей соответственно.

«Чемпионат по Dota 2 при поддержке ФКС России – основной флагманский проект «Дом.ru» для поклонников компьютерных игр в этом году. Геймеры – одни из самых активных и требовательных пользователей интернета, и мы хотим превосходить их ожидания, оказывать качественный сервис, создавать и предлагать новые услуги для поколения Z, приглашать их на собственные киберспортивные мероприятия, поэтому ждем всех поклонников Dota 2 на нашем турнире. Интернет должен быть качественным, быстрым и стабильным. Мы постоянно над тем, чтобы он был именно таким, какой нужен поклонникам компьютерных игр», - комментирует директор маркетингу и продукту B2C «Дом.ru» Андрей Чазов.

- Федерация компьютерного спорта России с радостью поддержала инициативу «Дом.ru». Такие проекты, как чемпионат по Dota 2 стимулируют начинающих киберспортсменов относиться к подготовке к соревнованиям со всей серьезностью. Уверен, что среди многочисленной аудитории телеком-оператора есть достойные будущие участники чемпионата, которые покажут отличный результат, – отмечает президент ФКС России Дмитрий Смит.

Подробнее о чемпионате - на странице Domruchamp.ru.

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АО «ЭР-Телеком Холдинг» — национальный оператор информационно-коммуникационных услуг в России, работает с 2001 года. Услуги для частных пользователей предоставляются под брендом «Дом.ru», для корпоративных клиентов - «Дом.ru Бизнес» и «ЭР-Телеком». Компания предоставляет телекоммуникационные решения: широкополосный доступ в интернет, цифровое ТВ, телефонная связь, VPN, видеонаблюдение, Wi-Fi, IoT. «ЭР-Телеком» работает в 566 населенных пунктах на базе собственных телекоммуникационных сетей, построенных с нуля по технологии «оптика до дома» и радиодоступа. По собственным оценкам, на долю компании приходится по 12% российского рынка ШПД и платного ТВ. По данным ТМТ Консалтинг, по количеству обслуживаемых клиентов занимает 2-е место среди интернет-провайдеров и 3-е - среди операторов платного ТВ. Сеть DOM.RU Wi-Fi — самая большая сеть общедоступного Wi-Fi в российских регионах (18 000 точек по всей стране). В Москве DOM.RU Wi-Fi работает в пределах третьего транспортного кольца, в Санкт-Петербурге — в исторической части города. Лауреат многих национальных премий, включая премию «Большая цифра», «ТехУспех», Loyalty Awards Russia.