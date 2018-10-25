АО «Татэнерго» внедрило новый клиентоориентированный сервис

СЕГОДНЯ 01:00 2018-10-24T10:33:41+03:00

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АО «Татэнерго» на своем официальном сайте http://www.tatenergo.ru создало информационную площадку для населения, являющими потребителями тепловой энергии в Казани. На субпортале http://www.tatenergo.ru/off-event/ указав адрес дома (название улицы и номер), можно узнать, есть ли отключение услуг теплоснабжения (горячей воды и/или отопления), и, если таковое имеется, выяснить причины и сроки возобновления подачи ресурса.

Для этого достаточно с главной страницы сайта «Татэнерго» перейти по ссылке: «Оповещение об отключениях услуг теплоснабжения». В случае, если сама компания не ведет работ по данному дому, система предложит обратиться в управляющую компанию или ТСЖ, обслуживающие дом. В том случае, если поставщиком тепловых ресурсов в дом является не «Татэнерго», информация об этом также появится на экране.

Данный ресурс является альтернативой действующих телефонов «горячей линии» и позволяет в режиме реального времени отслеживать сроки и причины проведения тех или иных работ. В том случае, если установленные сроки будут продлены, система также сообщит о продлении.

Единая база позволяет АО «Татэнерго» более эффективно организовать диспетчерскую службу и сделать доступ к информации по каждому дому, обслуживаемому компанией, максимально открытым.

В текущий момент времени система работает в тестовом режиме. Пока только потребители Казани смогут найти информацию в ней. Предполагается, что в дальнейшем, все города присутствия АО «Татэнерго» будут включены в систему.

АО «Татэнерго» является поставщиком тепловой энергии и единой теплоснабжающей организацией в крупнейших городах Татарстана – Казани, Набережных Челнах, Заинске и Нижнекамске.