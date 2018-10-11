2018-10-11T18:20:32+03:00
Общество

«Комсомольская правда» проводит автопробег в честь 100-летия Комсомола.

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С 16 по 20 октября 2018 года казанское представительство «Комсомольской правды» проводит памятный автопробег по городам Поволжья. Он посвящен памятной дате – 100-летию со дня образования ВЛКСМ. Естественно, что пройти стороной такое событие «Комсомольская Правда» не могла, ведь судьба издания и Комсомола неразрывно связана.

Задача автопробега соединить историческую память старших поколений и активную устремленность молодых, напомнить об объединяющих ценностях и лучших традициях, показать производственный потенциал нашего региона, созданный в разные исторические эпохи.

Более 200 миллионов юношей и девушек прошли в своё время в рядах Комсомола школу гражданского становления. Большинство тех, кто сейчас решает судьбу страны в юности были молодёжными активистами. Они и сегодня вносят весомый вклад, являются пассионариями и примером живой связи между прошлым и будущим. Поэтому проект найдёт самый положительный отклик в сердцах, так как будет обращён к светлым и деятельным годам их юности и становления.

Пятидневная автомобильная экспедиция проедет по самым значимым местам и предприятиям, имеющим как историческую связь с созидательным молодёжным движением Среднего Поволжья, так и актуальную значимость для экономического развития региона. Колонна из брендированых автомобилей преодолеет более тысячи километров по маршруту: Казань – Набережные ЧелныНижнекамскАльметьевскЧистополь – Йошкар-Ола – ЧебоксарыЗеленодольск – Казань.

Подробности автопробега будут транслироваться на страницах самой популярной общественно-политической газеты региона «Комсомольской правды» и на новостном сайте №1 в России KP.RU. Кроме того, в освещении события, будут задействованы СМИ-партнёры - радио, телевидение, газеты, интернет-порталы и социальные сети.

Старт автопробега – 16 октября в 9:00 на территории Агропромпарка «Казань» по адресу Казань, ул. Аграрная 2.

Предлагаем вам прийти, осветить данное мероприятие и стать частью исторического автопробега.

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