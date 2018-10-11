2018-10-11T15:29:21+03:00
Происшествия

Появилось видео начала дорожного конфликта в Казани, когда водители автобуса и легковушки устроили бои без правил

Молодой человек управлявший «Ладой» подрезал своего оппонента на дороге и резко тормозил перед ним [видео]
Искандер ЯРУЛЛИН
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Фото: скриншот с видеоФото: скриншот с видео
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В Интернете появилась запись с видеорегистратора казанского автобуса маршрута №36, который на дороге подрезала «Лада» четырнадцатой модели. Именно после этого между водителями на очередной остановке возникла потасовка.

Появилось видео начала дорожного конфликта в Казани, когда водители автобуса и легковушки устроили бои без правил.соцсети

По словам очевидцев, утром 10 октября водитель красного автобуса двигался согласно расписанию. Молодой человек подъехал к остановке, чтобы пересадить из салона «Лады» пассажира. В этот момент в автобусе находилось более 20 человек, среди которых были дети.

Но водитель общественного транспорта решил не ждать пассажира и уехал. Раздосадованный водитель легковушки устроил погоню за автобусом по Горьковскому шоссе. Он начал подрезать автобус и резко тормозить перед ним.

Также разбил зеркало заднего вида у представителя общественного транспорта. А на остановке «улица Можайского» и вовсе выскочил из салона и побежал в сторону кабины водителя автобуса.

После нецензурной брани, молодой человек из «Лады» ударил своего оппонента. За водителя автобуса вступилась кондуктор. Пытаясь помочь коллеге, она замахнулась валидатором на автохама. Но водитель автобуса оказался готовым к обороне и за несколько секунд уложил дебошира из «четырнадцатой» на асфальт.

К слову, запись с видеорегистратора автобуса уже передали правоохранителям.

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