2018-10-10T15:56:13+03:00
Общество

Кокорин и Мамаев отдыхают: В Казани водители автобуса и легковушки устроили бои без правил прямо посреди дороги

Нарушителей порядка уже сравнилди не только с двумя футболистами-дебоширами, но и прозвали казанскими Хабибом и Макгрегором
Искандер ЯРУЛЛИН
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Перед дракой была и погоня, в общем, все по классике жанра.Перед дракой была и погоня, в общем, все по классике жанра.Фото: Владимир КРУПСКИЙ
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Рано утром 10 октября пассажиры автобуса 36-го маршрута стали свидетелями необычной стычки, которая произошла между водителем "краснобуса" и автолюбителем.

– Водитель красного автобуса очень торопился, видимо отставал по распиванию и боялся, что его пассажиров перехватят другие водители. В этот момент молодой человек подьехал к остановке, чтобы пересадить из салона «Лады» девушку. Но водитель автобуса решил не ждать пассажира, тогда началась настоящая погоня, - рассказал «КП-Казань» пассажир автобуса Олег Журин.

На Горьковском шоссе «ВАЗ-2114» несколько раз подрезал водителя и пытался его остановить перекрыв дорогу, но тот прибавлял скорость, не думая в этот момент о своих пассажирах.

Водитель "легковушки" разбил зеркало заднего вида у автобуса. На остановке "улица Можайского" автомобилист выскочил и побежал в сторону кабины водителя. Между двумя мужчинами завязалась драка.

Кондуктор и пассажиры автобуса вышли на остановку. Но мужчины были настроены решительно. Из-за того что силы были не равны - крупный водитель автобуса несколькими приемами «уложил» молодого автомобилиста на асфальт. В социальных сетях казанцы уже прозвали двоих водителей казанским Хабибом и Макгрегором. Нашлись и те, кто приравнял данную драку к потасовкам с участием футболистов Кокорина и Мамаева.

Драка двух водителей в Казани..Казань Видео из соцсети

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