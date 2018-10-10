Кокорин и Мамаев отдыхают: В Казани водители автобуса и легковушки устроили бои без правил прямо посреди дороги
Рано утром 10 октября пассажиры автобуса 36-го маршрута стали свидетелями необычной стычки, которая произошла между водителем "краснобуса" и автолюбителем.
– Водитель красного автобуса очень торопился, видимо отставал по распиванию и боялся, что его пассажиров перехватят другие водители. В этот момент молодой человек подьехал к остановке, чтобы пересадить из салона «Лады» девушку. Но водитель автобуса решил не ждать пассажира, тогда началась настоящая погоня, - рассказал «КП-Казань» пассажир автобуса Олег Журин.
На Горьковском шоссе «ВАЗ-2114» несколько раз подрезал водителя и пытался его остановить перекрыв дорогу, но тот прибавлял скорость, не думая в этот момент о своих пассажирах.
Водитель "легковушки" разбил зеркало заднего вида у автобуса. На остановке "улица Можайского" автомобилист выскочил и побежал в сторону кабины водителя. Между двумя мужчинами завязалась драка.
Кондуктор и пассажиры автобуса вышли на остановку. Но мужчины были настроены решительно. Из-за того что силы были не равны - крупный водитель автобуса несколькими приемами «уложил» молодого автомобилиста на асфальт. В социальных сетях казанцы уже прозвали двоих водителей казанским Хабибом и Макгрегором. Нашлись и те, кто приравнял данную драку к потасовкам с участием футболистов Кокорина и Мамаева.
Драка двух водителей в Казани..Казань Видео из соцсети