Эксперты проверят на законность слова министра образования Татарстана

СЕГОДНЯ 18:18 2018-10-03T18:19:02+03:00

Рафис Бурганов заявил, что "когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя" [фото]

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Накал страстей вокруг языковой ситуации в Татарстане продолжается, хоть уже на федеральном уровне все решено: родители могут выбрать какой именно из родных языков изучать их детям в школах - предмет остался обязательным.

28 августа в Набережных Челнах время конференции работников образования министр татарстанского Минобра Рафис Бурганов произнес такую речь:

"У нас папа, мама начинают принимать решение, не советуясь со своими предками. Кто взял на себя такую смелость и решил, что именно на нем должен закончиться род?! На нем язык должен закончиться, на нем культура должна закончиться. С какой стати?! ... Поэтому я вас очень прошу, уважаемые коллеги, не надо говорить, что вы ничего не сможете. Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя…".

Слова о том, что учителя могут поставить на колени родителей учеников, возмутили представителей некоммерческой огранизации "Родительское соообщество Татарстана". Они 3 сентября написали заявление в прокуратуру республики с просьбой проверить законность этих слов.

Теперь на своей страничке в соцсетях активисты разместили полученный ответ из прокуратуры, в котором говорится, что теперь эксперты будут выяснять, законно ли подобное высказывание со стороны татарстанского министра.