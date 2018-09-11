«На колени перед учителем!»: «Поручение» главы Минобра Татарстана с нового учебного года взялись выполнять в школах республики

СЕГОДНЯ 09:45 2018-09-11T11:19:35+03:00

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Скандал вокруг изучения татарского языка в школах и громкого высказывания главы Минобра республики Рафиса Бурганова набирает обороты. Напомним, что на недавнем педсовете в Набережных Челнах Бурганов, мягко говоря, неоднозначно высказался о свободе выбора родного языка в школе.

- Не все одинаково понимают, что такое добровольный выбор... Давайте мы уж все по-честному друг другу поясним. У нас есть постоянная часть учебной программы, в которой татарский язык и литература как минимум по одному часу - два часа у нас обязательно. Родители добровольно выбирают язык, на котором будут дополнительно обучаться. Начинаются всякие несогласия... У нас папа, мама начинают принимать решение, не советуясь со своими предками. Кто взял на себя такую смелость и решил, что именно на нем должен закончиться род? На нем язык должен закончиться, на нем культура должна закончиться? С какой стати? Нет культуры – нет языка, нет нравственности. Поэтому я вас очень прошу, уважаемые коллеги, не надо говорить, что вы ничего не сможете. Когда надо, один классный руководитель может на колени поставить любого родителя, - видео и аудио запись этого выступления министра за несколько дней облетела все соцсети и СМИ.

Многие считают, что татарстанский министр неоднозначно высказался о свободе выбора родного языка в школе. Фото: media.kpfu.ru

Выступление министра образования Татарстана Рафиса Бурганова перед учителями в Набережных Челнах 00:00 00:00

Родительская общественность настолько возмутилась словам Бурганова, что отправила письма с просьбой провести проверку и привлечь к ответственности чиновника президенту России Владимиру Путину, премьер-министру Дмитрию Медведеву, министру просвещения России Ольге Васильевой, а также генпрокурору России Юрию Чайке и прокурору Татарстана Илдусу Нафикову.

«Его выступление не просто вызвало возмущение родителей республики, но и указало на откровенный саботаж поручений Президента Российской Федерации. Данное изречение является публичным и циничным призывом к нарушению законодательства РФ, высказанным должностным лицом при исполнении. В этой части своего выступления перед учителями и администрацией школ Р.Т. Бурганов фактически призывает их оказывать давление на родителей в нарушение не только прав самих законных представителей, но и их несовершеннолетних детей, используя свой авторитет и должностное положение», - написали активисты в своих письмах.

«ПОНЯЛИ НЕПРАВИЛЬНО»

Сам Рафис Бурганов через пару дней попытался оправдаться и заверял, что его слова неверно истолковали.

- Свою фразу я готов повторить еще раз. Я с глубоким уважением отношусь к учителям. И готов сам преклонить колено перед своими педагогами. Вклад классного руководителя в воспитание ребенка трудно переоценить. Он во все времена был непререкаемым авторитетом не только для детей, но и родителей. Которые осознают, что именно педагог вкладывает в их ребенка все основы. В данном случае на конференции шла речь о праве на выбор родного языка. Классный руководитель должен смотреть за тем, чтобы была обеспечена добровольность выбора языка. И это в его силах. Поэтому я выразил уверенность, что к этому вопросу учителя подойдут со всей ответственностью. Именно в этом был смысл. Поэтому, мне кажется, мою фразу интерпретировали неправильно, - сказал Бурганов официальному информ-агенству Татарстана.

«Рафис Тимерханович, Вы разницу между «один классный руководитель может поставить на колени любого родителя» и «я готов преклонить колено перед своими педагогами»понимаете?» - возмущению активистов не было предела.

ЭТО ФЕЙК?

А официальный представитель казанского Кремля Лилия Галимова, тем временем, подкинула дров в костер, заявив, что эта информация фейк, а СМИ, что об этом написали — купленные.

- Его слова были вырваны из контекста. Высказывание об учителе никак не касается темы выбора языка. Его слова подчеркивают значимость слова «учитель» в современном обществе. Неправильно увязанные слова, растиражированные в СМИ, вводят общество в заблуждение. У нас есть информация о том, что ряду СМИ были предложены деньги за отработку этой темы, - сказала на брифинге Лилия Галимова.

Активисты «Родительского сообщества Татарстана» в ответ на это попросили Генерального прокурора России Юрия Чайку взять их обращение под особый контроль и приложили аудиозапись скандального выступления Бурганова. Против него просят возбудить административное дело по статье «Дискриминация» и уголовное за «Злоупотребление должностными полномочиями». А Министра просвещения Васильеву просят проверить Бурганова на соответствие занимаемой должности.

НАЧАЛИ ВЫПОЛНЯТЬ УКАЗАНИЕ

Пока на верхах происходит сыр-бор, в школах республики с началом учебного года учителя со всей ответственностью взялись выполнять поручение министра - «ставить родителей на колени». Соцсети и «горячая линия» активистов «РоСТА» разрываются от сообщений родителей о принуждении выбирать для изучения родной татарский язык, правдами, неправдами, угрозами и уговорами…

Фото: родительское сообщество.

- Проблема очень большая, вся личка завалена сообщениями по родному языку, ведь я же и принимаю сообщения по нарушениям в системе образования, - рассказала «Комсомолке» Екатерина Матвеева, создатель группы «Поборы в школах и детсадах».

Возмущенные родители каждый день выкладывают образцы заявлений, которые им дают в школе для выбора родного языка. Например, в шаблоне для школы №48 родители соглашаются на изучение исключительно татарского языка, без предложения альтернативы. Аналогичная картина в школах 39, 171 и 165 Казани, нижнекамских и бугульминских образовательных учреждениях. В некоторых, по рассказам родителей даже не предлагают никаких заявлений, просто вписывая татарский язык в расписание.

Фото: родительское сообщество.

Некоторые педагоги подошли к проблеме с большей фантазией и дали родителям «образец» правильно заполненного заявления, где, хоть формально и дается на выбор русский или татарский язык, но красной пастой рукой учителя в строке для заполнения написано «татарский язык и литературное чтение».

Фото: родительское сообщество.

ЛЕГКИЙ ВАРИАНТ ИЗУЧЕНИЯ ТАТАРСКОГО

- В школах предлагают выбрать татарский, но если у вас русскоязычная семья, у вас будет «легкий» вариант, где нет домашних заданий, плохих оценок, одни пятерки. Что можно выбрать родной русский, в школах просто умалчивают. Учителя рассказывают, что им дали негласную установку, чтобы 60 - 70% детей выбрало «родной татарский», - подтверждает печальную статистику активист «РоСТа» Рая Демидова.

Фото: родительское сообщество.

Активисты советуют родителям перед принятием решения и заполнением заявления ознакомиться с учебными планами школ, а случае давления со стороны администрации школа — обращаться в прокуратуру. Также напоминают, что ограничений по размеру групп для изучения родного языка нет. Например, группа по изучению родного языка может состоять и из одного человека.