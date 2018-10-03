2018-10-03T14:57:53+03:00
Происшествия

В Татарстане полуторогодовалый ребенок-инвалид был насмерть ошпарен в день рожденья своего брата

Мальчик опрокинул на себя посуду с кипятком
Лика ИСАЕВА
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Проводится доследственная проверкаПроводится доследственная проверкаФото: Иван ПЕТРОВ
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Стали известны подробности несчастного случая в Высокогорском районе Татарстана. 10 сентября в одном из частных домов семья отмечала день рожденья старшего сына.

Во время хлопот при подготовке праздничного стола младший брат именинника – полуторогодовалый мальчик инвалид, в один из моментов на короткое время остался без присмотра взрослых. Именно тогда ребенок и опрокинул на себя посуду с кипятком.

Мальчика с ожогами 1-3 степени доставили сначала в ЦРБ Высокогорского района, затем в ДРКБ Казани. В итоге у ребенка были серьезные проблемы с сердцем, которое не выдержало - мальчик скончался на следующий день.

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в следственном комитете Татарстана.

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