В больнице Казани от ожогов кипятком умер полуторогодовалый ребенок

СЕГОДНЯ 11:49 2018-10-03T11:49:59+03:00

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В Высокогорском районе серьезные ожоги кипятком получил полуторогодовалый ребенок. Трагедия случилась еще 10 сентября, но известно о ней стало только сейчас.

Был ли он облит горячей жидкостью или сам ее опрокинул на себя, не сообщается.

- Ребенка привезли в районную больницу с 75-процентными ожогами тела. В этот же день его перевели в ДРКБ Казани. Но травмы оказались несовместимы с жизнью, поэтому малыш умер на следующий день, 11 сентября - сообщил собственный источник «Комсомолки» знакомый с ситуацией.

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