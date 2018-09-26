2018-09-26T16:22:20+03:00
Общество

Прокурор Татарстан встал на защиту бизнесмена, зарезавшего двух грабителей

Илдус Нафиков поддержал решение своего подчиненного об отмене уголовного дела
Лика ИСАЕВА
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Фото: прокуратура РТФото: прокуратура РТ
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Прокурор Татарстана Илдус Нафиков поддержал решение своего подчиненного об отмене постановления следователя о возбуждении уголовного дела в отношении бугульминского предпринимателя Евгения Деданина.

Напомним, 12 сентября к нему в дом залезли двое мужчин в масках и с пистолетами в руках. Мужчину, его жену, а также гостя связали. Деданин сумел освободится и во время драки смертельно ранить ножами грабителей.

По данному факту следственный комитет Татарстана решил в отношении бизнесмена возбудить уголовное дело по статье «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Но местная прокуратура это постановление отменило, по сути, признав, что действия Деданина были законными и соответствовали ситуации. Следствие решило обжаловать данное решение у главы надзорного ведомства Татарстана.

- Изучение материалов проверки показало, что решение нижестоящего прокурора является законным и обоснованным, а доводы следствия - несостоятельными, - заявляет пресс-служба прокуратуры Татарстана. - Например, обстоятельства, приведенные в постановлении, основаны на предположениях, не соответствуют полученным в ходе доследственной проверки фактам и не дают оснований для формирования вывода о наличии в действиях оборонявшегося признаков указанного преступления. При таких обстоятельствах постановление о возбуждении уголовного дела в отношении предпринимателя является незаконным. Учитывая изложенное, ходатайство следователя об отмене решения нижестоящего прокурора признано необоснованным и отклонено. Материалы направлены в следственный орган для организации дополнительной проверки и принятия законного процессуального решения. Ход дополнительной проверки находится на особом контроле прокуратуры республики.

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