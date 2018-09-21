Нурания Жамали: «После просмотра ко мне подходили люди, говорили: это фильм про нашу жизнь!»

СЕГОДНЯ 14:49 2018-09-21T15:26:50+03:00

Перед долгожданной премьерой сериала «К телм г н кунак» («Нежданный гость») режиссер телекомпании «Новый Век» Нурания Жамали рассказала в интервью о том, чем можно завоевать сердца людей по ту сторону экрана

Изменить размер текста: A A

На прошедшем в Казани XIV Международном фестивале мусульманского кино, где были показаны, в том числе, и 15 новых татарстанских картин, приз зрительских симпатий получил фильм Нурании Жамали «Сироты». Фильм рассказывает о сироте, столкнувшейся с жестокостью и несправедливостью мира. Девочка, разочаровавшись в людях, уходит жить в собачью конуру к брошенному щенку.

Как люди реагировали на этот фильм, можно судить хотя бы по такому факту: при его показе в зале были заняты не только все сидячие места – стоять и то было негде.

А уже совсем скоро зрители смогут познакомиться еще с одной работой Нурании Жамали: 22 сентября на телеканале ТНВ Татарстан стартует 5-серийный сериал «Когтелмеген кунак» («Нежданный гость»), где Нурания Жамали выступает в качестве режиссера и соавтора сценария.

Главный герой нового сериала, бабай Бакир, приезжает в современный коттеджный поселок, где соседи живут за высокими заборами и не знают друг друга по имени. Новая телеистория канала ТНВ - яркий пример того, как один веселый и мудрый человек способен изменить жизнь многих.

Мы встретились с режиссером и поговорили о том, чем можно завоевать сердца людей по ту сторону экрана, как обычно строится работа её команды на съемочной площадке и что считает главным в жизни для себя самой Нурания Жамали.

«И ТОГДА Я ПОДУМАЛА: ПОЧЕМУ БЫ МНЕ НЕ ПОПРОБОВАТЬ СНИМАТЬ СКАЗКИ?»

- Хотим вас поздравить с этим событием – присуждением приза зрительских симпатий на Международном фестивале мусульманского кино! А вообще - часто ли приходилось в своей профессиональной деятельности получать награды, быть признанной и именитой?

- У меня есть награды. Я – заслуженная артистка РТ, заслуженный деятель искусств Татарстана, есть у меня и театральная общественная премия имени Дамира Сиразиева, что мне особенно дорого – ведь он был моим учителем в театральном училище.

Премия «Алтын Минбар» 10 -летней давности, присужденная на IV Фестивале мусульманского кино, мне особо дорога! Наша команда, где я была автором-сценаристом и режиссером, получила приз за фильм « ч аяклы ат» («Трехногая кобыла») по повести Айдара Халима, в номинации «Лучшая операторская работа». Я в полной мере могу сказать - это Мой фильм! Я шла к нему лет пять. Всё думала, как бы мне этот фильм снять... И вот нашелся такой человек - Ильхам Сафиуллин, мы решились на этот фильм и не ошиблись в своем выборе. Была очень творческая, заинтересованная работа команды. Об этом тепло и легко вспоминать.

- Наверное, самая главная награда - это когда зрители ждут, любят, говорят о ваших проектах…

- Говорят: «Какой палец ни укусишь - все равно больно». Поэтому я не могу выделить что-то одно. Например, в числе моих первых фильмов - красивая сказка «Су кызы» («Водяная»), по сказке Нурии Сайар. С этого все и началось.

Я была редактором и ведущей программы «Элли-бэлли-бэу», позже стала уже её режиссером. Получилось всё в одном лице – ведущая, сценарист и режиссер. Я человек достаточно энергичный, и, видимо, этого для меня было мало. Хотелось чего-то нового, большего.

И тогда я подумала: почему бы мне не попробовать снимать сказки? И начала снимать сказки для детей и с участием детей. А потом уже начала работать с профессиональными актерами.

Признаюсь, я очень люблю снимать сказки! Ведь там можно включить фантазию в полной мере. Вот если в обычном фильме я подключу «фэнтэзи», начинают говорить – «Не верю!», это нереально. А в сказке - что угодно можно придумать.

Сюжеты постановочных сказок программы «Элли-бэлли-бэу», которые мне пришлось создавать ежедневно, избавили юных зрителей канала от однообразных мультиков, а мне подарили замечательную идею. На этом я и росла профессионально, как режиссер больших полноэкранных кинопроектов.

Но если говорить конкретно про сказку «Водяная», то, когда я ее прочитала – поняла: это сказка для взрослых, ведь там присутствует Любовь. В программу «Элли-бэлли-бэу» она не попала, но у меня перед глазами стояла картина: вода, плот, и там лежит грудной ребенок... Думаю: боже, откуда это у меня? Не могла вспомнить, начала рыться в книжках. И нашла эту сказку!

Сказка называлась «Айсылу». И я из этой сказки сделала полнометражный фильм. Написала сценарий.

А самые хорошие мои работы - с оператором Рафиком Галеевым, который работал тогда на нашем канале, а позже вышел в «большое кино» - снимал такие картины, как «Монгол» с режиссером Бодровым-старшим, «Два капитана» с Островским, многие другие. Сейчас он известный оператор-постановщик игрового и документального кино, в его копилке – престижные кинонаграды. Например, картина «КУКТАУ» завоевала приз на «Кинотавре», в Чехии его работа была отмечена как лучший европейский дебют и т. д. А мы с ним в былые годы много проектов снимали.

«СТАРАЮСЬ НЕ СМОТРЕТЬ СВОИ ФИЛЬМЫ СРАЗУ»

- А как вы от сказок перешли к другим жанрам? Что особенно запомнилось?

- Есть у меня фильм «Китэм димэ». По мнению многих, очень хороший фильм. Это мой первый настоящий сериал - мелодрама. А что запомнилось… Знаете, когда я пересматриваю свои фильмы - думаю, как я всё это нашла?! Как я смогла договориться, например, с хорошими площадками и т. д.

- То есть, настоящий режиссер картины, по-вашему, еще и добытчик?

- Да, всё сама, сама... Покормить, разместить, доставить – вопросы решать приходится разнообразные – кино есть кино!

Вот вы задали мне вопрос: какой фильм ближе? Я даже не могу назвать: и «Су кызы» для меня родной, а еще есть «Хан кызы Нурсолтан», и другие... Но одно я могу сказать: над чем бы я ни работала - никогда не смотрю свои фильмы сразу. Могу посмотреть через… несколько лет.

Например, 22 сентября на ТНВ состоится премьера - «Когтелмеген кунак». И я его тоже не буду смотреть сразу...

У меня такой характер, ничего не могу с собой поделать - даже программы со своим участием не смотрю. Вообще самопиар не люблю…

«ЕСЛИ ТЫ ПРОЧТЕШЬ ЭТУ ПОВЕСТЬ, ТО ОБЯЗАТЕЛЬНО СНИМЕШЬ ФИЛЬМ»

- Вернемся к вашему фильму, завоевавшему приз зрительских симпатий на XIV Международном фестивале мусульманского кино.

- Фильм «Уксезлэр» («Сироты») я сняла по повести Равили Шайдуллиной «Мурат». Главные герои картины – ребенок и собака.

Меня с этим произведением познакомила Гульназ Шайхи. Гульназ так и сказала: «Если ты прочтешь эту повесть, то обязательно снимешь фильм». И действительно, я прочла и решила приступить к съемкам, не откладывая. Идея настолько всех вдохновила, что сама Гульназ Шайхи и проспонсировала фильм.

- Как вы считаете, что понравилось зрителям? Что их зацепило?

- После просмотра ко мне подходили люди, говорили: это же фильм про нашу жизнь! Сюжет там такой: девочка осталась без матери, с отцом и мачехой. И людей, видимо, это зацепило - многие говорили, что они тоже в такой ситуации выросли.

А главное - весь зал плакал. Это лучшее доказательство того, что фильм проник в сердца - мы же не можем заставить зал плакать просто так!

Такой вот у нас фильм получился... Правда, мой муж сказал, что всё слишком трагично - все умирают. Но что поделаешь, если жизнь такая… Видимо, трогает.

«ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ НЕ ОСОБО ПОНИМАЮТ ЖИЗНЬ СВОИХ РОДИТЕЛЕЙ»

- 22-го сентября на канале ТНВ состоится премьера 5-серийного фильма «К телм г н кунак». Расскажите о нем, пожалуйста. Как появилась его идея?

- Идея фильма - моя. Мы с Халисой Ширман года 4 писали сценарий, придумывали развитие сюжетной линии. У нас с ней хороший тандем получился.

Я давно хотела снять такого рода фильм. Объясню, почему. Сейчас жизнь такова, что взрослые дети не особо понимают жизнь своих пожилых родителей. Например, родители спрашивают: а куда ты пошел или что ты там делал? Взрослых детей это зачастую раздражает. Но не потому, что они злятся на старшее поколение - просто не хотят лишний раз, чтобы родители морочили себе голову их проблемами. Я это прекрасно понимаю. Но ведь и родители волнуются за детей, все равно им хочется быть с ними рядом. Если бы сейчас, например, моя мама была жива, я никогда в жизни ей не сказала бы – «Зачем это тебе надо?». Это не от того, что старшие хотят влезть в нашу жизнь!

Проблема недопонимания – в основе сюжета картины, что я и хотела показать в фильме. Видимо, это немножко и мой собственный пунктик...

Главный герой сериала – бабай. Он веселый, жизнерадостный, человек, который хочет жить, творить (помните Альдермештэн Альмандар Туфана Минуллина?). И он всех изменит.

«Я БЫ НИГДЕ НЕ ПОТЕРЯЛАСЬ»

- Состоялись ли вы как творческая личность на ТНВ?

- По специальности я актриса. И в театре очень хорошо работала. Была в народном театре режиссером, а потом пришла на наш телеканал. Конечно, телевидение для меня важно. Но я бы нигде не потерялась. Я все равно свою нишу бы нашла.

А если говорить про телевидение - хочу начать с ГТРК. Во время работы на канале я могла воплощать все свои задумки. Никто мне не мешал.

Могу вспомнить такой случай. Я снимала детский фильм «Тиен баласы Тим-тим». Была тогда газета «На волне Татарстана», и я там дала интервью об этом фильме. Рассказала про Азата Хусаинова, композитора, что он для нашего фильма пишет песни. Откровенно рассказала про это, даже не задумываясь. А когда вышла статья, меня стали спрашивать – как я заказываю композиторов, откуда я нахожу на это деньги? Я тогда ответила: для начала сделаем фильм, а после уже посмотрим. Понимаете, были такие времена, что мы могли так работать!

И сейчас на ТНВ так же – мы можем творить, воплощать свои задумки. Конечно, времена изменились, и материальное зачастую выходит на первый план. Мы раньше даже без бюджета работали. Даже тот же самый композитор не спрашивал, сколько ему заплатят за песни. А сейчас вопросы оплаты на первом плане. Увы…

- И времена другие, и фильмы другие, и техника другая. А аудитория та же? Или зритель тоже другой?

- Для меня и сейчас, и тогда было важным одно - люди говорят, что любят мои работы. И это дает мне силы и стимул для творчества.

ОЖИДАЕМАЯ ПРЕМЬЕРА «НЕЖДАННОГО ГОСТЯ»

На телеканале ТНВ Татарстан в субботу, 22 сентября, в 15:30 состоится премьерный показ новой работы Нурании Жамали - сериала «Когтелмеген кунак» («Нежданный гость»). Это жизнеутверждающий 5-серийный телефильм с красивыми песнями, остроумными шутками, национальным колоритом и капелькой грусти.

Новый фильм режиссера подарит зрителю и поводы для размышлений, и множество моментов с юмором. Ведь история, положенная в основу сценария, понятна и близка каждому. А любимые многими татарстанцами артисты сделают ее убедительной.

И это еще не всё: за несколько минут до премьеры зрители канала ТНВ Татарстан смогут увидеть «фильм о фильме» - как снимался сериал, какие забавные моменты были на съемочной площадке и другие эксклюзивные детали со съемок сериала.