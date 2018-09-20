2018-09-20T20:11:56+03:00
Происшествия

Виновная в крушении теплохода «Булгария» и гибели 122 человек вышла на свободу раньше

Бывшему суб-арендатору из Казани Светлане Инякиной пересмотрели срок наказания из-за изменений в законодательстве
Лика ИСАЕВА
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Так Светлана Инякина выглядела на суде. Сообщается, что после освобождения из колонии она поменяла имидж.Так Светлана Инякина выглядела на суде. Сообщается, что после освобождения из колонии она поменяла имидж.Фото: Лика ИСАЕВА
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В связи с внесением изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации Светлана Инякина, приговоренная к 11 годам колонии общего режима за крушение теплохода «Булгария» и гибель 122 человек, в том числе и детей, вышла на свободу раньше намеченного.

Женщине скостили срок, учитывая время ее нахождения под стражей в следственном изоляторе, которые теперь исчисляется как день за полтора в исправительной колонии.

Учитывая это, а также то, что Инякиной еще до этого – в 2015 году, скостили срок до 9,5 лет, она оказалась на свободе раньше на 6 лет, чем ее изначально приговаривали.

В связи с освобождением главного виновника крушения теплохода «Булагрия» татарстанские телеграм-каналы отмечают, что Светлана Инякина перед возвращением из колонии Чувашии в Казань полностью поменяла свой имидж. Это может говорить о том, что женщина боится мести родителей, чьи дети тогда погибли.

Напомним, крушение теплохода «Булгария», в котором погибло 122 человека произошло 10 июля 2011 года. Судно с туристами, выйдя из порта города Болгар, по пути в Казань попало под штормовой ветер и затонуло. Позже среди причин гибели судна эксперты назвали то, что в незадраенные иллюминаторы из-за крена залилась вода.

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