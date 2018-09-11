СМИ: У дочери депутата Госдумы от Татарстана могут конфисковать дом в Англии за 22 миллиона фунтов

СЕГОДНЯ 12:58 2018-09-11T12:59:04+03:00

Эльсина Хайрова попала в один ряд с Романом Абрамовичем и Олегом Дерипаской, чье жилье в Великобритании также могут отобрать

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Покупка дочерью бывшего руководителя налоговой службы Татарстана, а ныне депутата Госдумы Рината Хайрова огромного ообняка в Англии за 22 миллиона фунтов, остается едва ли не главной темой для обсуждения в британских СМИ.

В частности, Эльсина Хайрова попала в черный список, опубликованный изданием Daily Mail. Британский таблоид сообщил, что из 100 богатых иностранцев в этом списке, у которых есть недвижимость в Англии, большинство россияне.

При этом, сообщается, что уже идут проверки легальности совершения сделок. Так, если выяснится, что недвижимость была купллена на "грязные деньги", иначе говоря, на те средства, происхождение которых не смогут доказать, то дома и квартиры у российских бизнесменов могут конфисковать.

Так, Daily Mail даже выделил пятерку самых известных владельцев жилплощади в Англии среди россиян. Нашлось в этом рейтинге и место для Эльсины Хайровой. Дочь экс-руководителя налоговой Татарстана оказалась в одном ряду с Романм Абрамовичем и Олегом Дерипаской.

Напомним, что 31-летняя Эльсина Хайрова приобрела дом в 40 километрах от Лондона в местечке Уэнтуорт, что на юге графства Суррей. Первоначально особняк оценивался в 29 миллионов фунтов, но за такие деньги его никто не брал. Как только стоимость упала на семь миллионов покупательница нашлась.

Дом, купленный Хайровой, читается одним из самых больших в Уэнтуорте. В нем десять спален, 15 ванных комнат, винный погреб, домашний кинотеатр, бильярдная, плавательный бассейн, спа, да и еще много чего интересного.

Любопытно, что ранее дочь бывшего руководителя налоговой службы Татарстана, а ныне депутата Госдумы Рината Хайрова сделала еще одно приобретение, на сей раз, в самой столице Англии - квартиру в одном из самых дорогих многоквартирных домов Лондона. За нее Хайрова заплатила 10 миллионов фунтов.