Дочь бывшего руководителя налоговой службы Татарстана купила особняк в Англии за 22 миллиона фунтов
Один из самых фешенебельных домов в излюбленном европейскими знаменитостями городке Уэнтуорт, что на юге графства Суррей в Англии продан за 22 миллиона фунтов. При этом, его новой владелицей стала Эльсина Хайрова, дочь бывшего руководителя налоговой службы Татарстана, а ныне депутата Госдумы РФ Рината Хайрова.
Как сообщает британское издание Daily Мail, первоначально особняк оценивался в 29 миллионов фунтов, но за такие деньги его никто не брал. Как только стоимость упала на семь миллионов покупательница нашлась.
Дочь бывшего руководителя налоговой службы Татарстана купила особняк в Англии за 22 миллиона фунтов.Dawn Hill, Waverley Drive, Virginia Water, Surrey, GU25
Уэнтуорт, по данным британских СМИ, считается одним из самых "богатых" мест в Великобритании. Там предпочитают жить многие известные личности, обладающие солидными средствами.
Дом, купленный Хайровой, читается одним из самых больших в Уэнтуорте. В нем десять спален, 15 ванных комнат, винный погреб, домашний кинотеатр, бильярдная, плавательный бассейн, спа, да и еще много чего интересного.
Любопытно, что ранее дочь депутата Госдумы РФ сделала еще одно приобретение в столице Англии - квартиру в одном из самых дорогих многоквартирных домов Лондона. За нее Хайрова заплатила 10 миллионов фунтов.
В этом доме 10 спален, 15 ванных комнат, винный погреб, домашний кинотеатр, бильярдная, плавательный бассейн и спа.Фото: скриншот с видео
Получается, что за квартиру и дом дочь бывшего руководителя налоговой службы Татарстана заплатила 32 миллиона фунтов. Если перевести эту сумму в рубли по нынешнему курсу Центробанка, то получится более 2,8 миллиардов рублей.
Отметим, что Эльсина уже давно живет в Лондоне. У ее мужа свой бизнес в Великобритании. У них двое детей.
Получается, что за квартиру и дом дочь бывшего руководителя налоговой службы Татарстана заплатила 32 миллиона фунтов.Фото: соцсети
При этом, британское издание допустило в своей публикации несколько ошибок. В частности, Рината Хайрова назвали бывшим министром финансов Татарстана. Кроме того, не забыли английские журналисты отметить и то, что Хайров "в число приближенных к президенту России Владимиру Путину Хайров не входит".