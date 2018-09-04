СЕГОДНЯ 12:01 2018-09-04T12:44:13+03:00

31-летняя Эльсина уже давно живет в Лондоне. У ее мужа свой бизнес в Великобритании. У них двое детей. Фото: соцсети

В доме есть десять спален, винный погреб, спа и бассейн [фото, видео]

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Один из самых фешенебельных домов в излюбленном европейскими знаменитостями городке Уэнтуорт, что на юге графства Суррей в Англии продан за 22 миллиона фунтов. При этом, его новой владелицей стала Эльсина Хайрова, дочь бывшего руководителя налоговой службы Татарстана, а ныне депутата Госдумы РФ Рината Хайрова.

Как сообщает британское издание Daily Мail, первоначально особняк оценивался в 29 миллионов фунтов, но за такие деньги его никто не брал. Как только стоимость упала на семь миллионов покупательница нашлась.

Дочь бывшего руководителя налоговой службы Татарстана купила особняк в Англии за 22 миллиона фунтов.Dawn Hill, Waverley Drive, Virginia Water, Surrey, GU25

Уэнтуорт, по данным британских СМИ, считается одним из самых "богатых" мест в Великобритании. Там предпочитают жить многие известные личности, обладающие солидными средствами.

Дом, купленный Хайровой, читается одним из самых больших в Уэнтуорте. В нем десять спален, 15 ванных комнат, винный погреб, домашний кинотеатр, бильярдная, плавательный бассейн, спа, да и еще много чего интересного.

Любопытно, что ранее дочь депутата Госдумы РФ сделала еще одно приобретение в столице Англии - квартиру в одном из самых дорогих многоквартирных домов Лондона. За нее Хайрова заплатила 10 миллионов фунтов.

В этом доме 10 спален, 15 ванных комнат, винный погреб, домашний кинотеатр, бильярдная, плавательный бассейн и спа.Фото: скриншот с видео

Получается, что за квартиру и дом дочь бывшего руководителя налоговой службы Татарстана заплатила 32 миллиона фунтов. Если перевести эту сумму в рубли по нынешнему курсу Центробанка, то получится более 2,8 миллиардов рублей.

Отметим, что Эльсина уже давно живет в Лондоне. У ее мужа свой бизнес в Великобритании. У них двое детей.

Получается, что за квартиру и дом дочь бывшего руководителя налоговой службы Татарстана заплатила 32 миллиона фунтов.Фото: соцсети

При этом, британское издание допустило в своей публикации несколько ошибок. В частности, Рината Хайрова назвали бывшим министром финансов Татарстана. Кроме того, не забыли английские журналисты отметить и то, что Хайров "в число приближенных к президенту России Владимиру Путину Хайров не входит".